Auto finisce fuori strada sulla Vittoria Gela

Auto finisce nella scarpata - bimbo di 6 anni cerca aiuto e salva la mamma : A sei anni è già un eroe. Un bambino della Val d'Ega, in Alto Adige, ha salvato la madre, rimasta ferita in un incidente stradale in una strada di montagna della zona. L'Auto su cui...

Alto Adige - Auto finisce in un dirupo. Bambino di 6 anni salva la mamma : BOLZANO - Nonostante lo schock, un Bambino di sei anni ha salvato ieri sera sua madre, ferita gravemente in un incidente stradale su una strada di montagna in Val d'Ega, in Alto Adige. Sulla strada ...

Alto Adige - Auto finisce in un dirupo. Bambino di 6 anni salva la mamma : L'incidente ieri sera in Val d'Ega, dove la vettura è uscita di strada fermandosi nella scarpata dopo 150 metri. La donna era ferita gravemente. Suo figlio,...

Bibbona - Auto fuori strada finisce contro un albero : uomo muore sul colpo : Bibbona (LIVORNO) Incidente mortale venerdì notte a Bibbona, in provincia di Livorno. Un uomo di 45 anni, Alessandro Brandoni, è morto dopo essere finito con la sua auto contro un'auto. L'incidente ...

India - Autobus sorpassa e finisce in un fiume : almeno 30 i morti : Sale il bilancio dell’incidente avvenuto in India, dove un autobus che trasportava 45 passeggeri nello Stato settentrionale di Rajasthan e’ precipitato nel fiume Banas durante un avventuroso sorpasso. Al momento risultano 30 morti e 15 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ians. Fonti della polizia hanno indicato che l’autobus, in viaggio fra Sawai Madhopur e Lalsot, era guidato da un ragazzo di 16 anni, il quale ha ...

India - Autobus sorpassa e finisce in un fiume : almeno 30 i morti : Sale il bilancio dell’incidente avvenuto in India, dove un autobus che trasportava 45 passeggeri nello Stato settentrionale di Rajasthan e’ precipitato nel fiume Banas durante un avventuroso sorpasso. Al momento risultano 30 morti e 15 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ians. Fonti della polizia hanno indicato che l’autobus, in viaggio fra Sawai Madhopur e Lalsot, era guidato da un ragazzo di 16 anni, il quale ha ...

Brusca frenata dell'Autobus - 48enne napoletano finisce in ospedale : Un 48enne di Casalnuovo, è finito in ospedale a causa di una caduta a bordo di un autobus Eav. L'uomo si trovava questa mattina sul pullman insieme ad altri passeggeri nel quartiere Fuorigrotta, ...

Catania - Auto finisce fuori strada : muore Claudio Rapisarda - 18 anni : Catania Drammatico incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì sulla strada provinciale che collega Santa Venerina e Linera, comuni alle porte di Catania. Un'auto con a boro alcuni ragazzi è ...

Auto finisce contro muro di recinzione - muore ventenne nel reggino : Reggio Calabria - Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ad Anoia, nel reggino. La vittima, che era alla guida di un'Auto stava percorrendo la strada provinciale che collega ...

Maltempo Marche : strada ghiacciata - perde il controllo dell’Auto e finisce nel fiume : Questa mattina una donna a Fermo ha perso il controllo dell’auto a causa della strada ghiacciata ed è finita nel fiume Ete Vivo: la donna è riuscita a uscire dall’abitacolo da sola ed è stata poi soccorsa dai vigili del fuoco. Sotto shock e con un principio di ipotermia, è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118. L'articolo Maltempo Marche: strada ghiacciata, perde il controllo dell’auto e finisce nel fiume ...

Celano. Finisce nel canale con l'Auto ma non salva l'amico che muore : Celano. E' stato ritrovato cadavere dentro l'auto finita nel canale. E' ancora incerta la dinamica di quanto accaduto la notte scorsa nel tratto della Marruviana tra San Benedetto dei Marsi e Borgo ...

Roma - schianto sul Muro Torto : Auto perde il controllo e finisce contromano : schianto sul Muro Torto a Roma. Un auto ha perso il controllo della strada, probabilmente a causa del manto bagnato dalla pioggia, è si è rigirata rischiando di essere travolta dalle altre macchine ...

Jesolo - si schianta contro un camion e finisce con l’Auto nel fossato : morta una donna : Jesolo, si schianta contro un camion e finisce con l’auto nel fossato: morta una donna L’incidente stradale mercoledì mattina: la vittima è una donna di 77 anni di Fontanelle (Treviso). Forse a causa di un malore ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi frontalmente contro un camion.Continua a leggere L’incidente stradale mercoledì mattina: la […] L'articolo Jesolo, si schianta contro un camion e finisce con l’auto ...

Finisce fuori strada con l'Auto - ferito chiede aiuto - ma nessuno si ferma per soccorrerlo : Pescara - È accaduto nel territorio di Penne, ad una guardia giurata dell’istituto di vigilanza IVRI, per evitare un cinghiale che ha incrociato sulla strada, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori dalla carreggiata, concludendo la corsa in un fossato. Il veicolo dopo essersi girato più volte su se stesso e ha finito la corsa ribaltato, la guardia giurata che era alla guida, L.A., di 40 anni, è rimasto incastrata ...