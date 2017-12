Attacco suicida a Kabul | quaranta morti e 30 feriti

Almeno 40 morti per un Attacco suicida a Kabul : È successo nei pressi della redazione di un'agenzia stampa e di un centro culturale sciita The post Almeno 40 morti per un attacco suicida a Kabul appeared first on Il Post.

Kabul - Attacco suicida : 5 morti - 2 feriti : 5.47 Almeno 5 persone sono state uccise e 2 altre ferite a causa di un attentato suicida vicino una delle sedi della Direzione nazionale della sicurezza (NDS), nella località di Shash Darak, quartiere centrale di Kabul .Tra le vittime una donna che transitata in auto. "Cinque morti e due feriti è il bilancio dell'esplosione", ha detto un portavoce del Ministero degli Interni, aggiungendo che il kamikaze è morto sul posto. Per ora nessuno ha ...

Afghanistan - 15 reclute dell'esercito uccise in Attacco suicida a Kabul : La notizia arriva dopo l' attacco con razzi di questa mattina contro la 'green zone' di Kabul e all'indomani della strage in una moschea sciita della città rivendicata dalla cellula locale dell'Is

Kabul - almeno trenta morti in Attacco suicida dentro moschea : Un attentatore suicida si è fatto esplodere dentro una moschea sciita del centro di Kabul uccidendo almeno trenta persone . Nonostante le fonti non siano univoche, sembra che l'uomo prima abbia ...

C'è stato un Attacco suicida a una moschea sciita di Kabul - in Afghanistan : Una persona si è fatta esplodere nella moschea sciita "Imam Zaman" a Kabul, in Afghanistan. Secondo una fonte delle forze di sicurezza consultata da Reuters, l'esplosione ha causato almeno 30 morti. Le notizie sono ancora piuttosto confuse. La moschea "Imam