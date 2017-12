Aston Martin Vulcan AMR Pro diventa una hypercar stradale

Aston Martin - Due assunzioni per le nuove sportive : La Aston Martin ha messo a segno due importanti acquisizioni nel campo delle risorse umane annunciando l'ingresso nel proprio team di Chris Goodwin e di Simone Rizzuto. Goodwin, storico collaudatore McLaren, ricoprirà il nuovo ruolo di Expert High Performance Test Driver, mentre Simone Rizzuto, ex responsabile dei collaudi prestazionali e dell'integrazione per Maserati e Alfa Romeo, ricoprirà invece il ruolo Chief Engineer nel settore ...

Aston Martin - Nuove voci sul futuro della Casa britannica : L'Aston Martin vede crescere vendite, ricavi e utili e gli azionisti iniziano a valutare quale strada intraprendere per valorizzare il successo della Casa britannica. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla Reuters, Investindustrial e il gruppo di investitori del Kuwait, titolari nel complesso di oltre il 90% del capitale della società, hanno scelto la banca d'affari Lazard per preparare il terreno alla quotazione in Borsa o alla ...

Aston Martin - Bonomi prende il controllo : C'è un'Italia che si muove controcorrente e si consolida sui mercati internazionali. Investindustrial, il fondo anglo-italiano guidato da Andrea Bonomi accelera questo indirizzo ed entro fine anno, ...

Nuova Aston Martin Vantage - la belva è servita" : Tra le novità della Vantage 2018 anche i Pirelli P Zero sviluppati appositamente e il sistema Adaptive Damping di ultima generazione con tecnologia Skyhook e tre opzioni di guida: Sport, Sport Plus e ...

Aston Martin Vantage - un nuovo James Bond cercasi : Chissà se James Bond ha già fatto un pensierino sulla nuova Aston Martin Vantage o se vedendo le sue linee dirompenti l’ha giudicata troppo aggressiva per concedergli di essere al servizio di Sua Maestà? Scherzi a parte, la nuova “piccola” di Gaydon traccia un solco a livello di stile con tutta la produzione precedente evitando anche particolari richiami alle concept car degli ultimi anni (eccetto una spruzzata di Vulcan). La nuova Vantage ...

Aston Martin Vantage GTE la nuova arma per Le Mans : Aston Martin ha presentato la Vantage GTE, la vettura con cui tenterà gli assalti futuri alla 24 Ore di Le Mans. La Vantage GTE, svelata contestualmente alla variante stradale, presenta un motore V8 a ...

Aston Martin - Ricavi in crescita e ritorno all'utile : L'Aston Martin torna all'utile e mette nel mirino un 2017 da record. La Casa britannica, nota per aver fornito la maggior parte delle vetture guidate dall'agente segreto James Bond nella saga cinematografica 007, sta beneficiando da alcuni anni sia della continua crescita dei volumi di vendita che dei benefici del piano di ristrutturazione messo in atto con il sostegno degli azionisti, i fondi kuwaitiani Investment Dar e Adeem Investment e ...

Aston Martin Vantage GTE - Presentata la nuova sportiva per il Wec : "Porsche, Ferrari: fatevi da parte. L'Aston Martin è tornata". Con queste parole Andy Palmer, ceo della Aston Martin, ha concluso il suo intervento di presentazione della nuova Vantage e della sua evoluzione da competizione, la Vantage GTE. L'affermazione dell'ad non si riferisce solo al mercato dei privati ma è un chiaro segno della volontà della Casa di Gaydon di tornare a dominare anche le competizioni internazionali, 24 Ore di Le ...

Aston Martin Vantage - svelata la nuova sportiva inglese – FOTO : Ci sono auto che, solo a nominarle, incutono rispetto. Le Aston Martin rientrano in questo ristrettissimo novero, dunque quando ne “nasce” una merita la massima attenzione. Come la nuova Vantage, di cui la casa di Gaydon ha svelato le linee (bellissime e in linea con la tradizione) che potete ammirare nella FOTO gallery qui sopra. E’ una coupé sportiva lunga 4,46 metri che pesa 1.530 kg ed è spinta da un ...

Aston Martin - Tolti i veli alla nuova V8 Vantage : Le prime consegne non avverranno prima del secondo trimestre 2018 con prezzi a partire da 154.000 euro (in Germania), ma la Aston Martin V8 Vantage fa parlare di sé fin dal primo comunicato ufficiale. La nuova sportiva di Gaydon rappresenta un salto nel futuro rispetto alla precedente V8 Vantage, venduta dal 2005 in ben 21.500 esemplari, abbinando un design evocativo, ma inedito con caratteristiche tecniche di alto livello.1.530 kg per 510 CV. ...

Altro che James Bond - l'asta dell'Aston Martin di Paul McCartney sarà da record" : Così questa Aston Martin uscì dalla fabbrica - caso unico al mondo - con queste specifiche di produzione, ed oggi, dopo aver percorso solo 40 mila miglia, è pronta per far sognare un nuovo ...

Aston Martin - Primi bozzetti della Valkyrie AMR PRO : La promessa diventa realtà: la Aston Martin presenta la Valkyrie AMR PRO, ma versione più estrema della sua nuova hypercar, che non sarà omologata per uso stradale. Questo allestimento è stato annunciato fin dall'avvio del progetto, ma solo oggi se ne conoscono i dettagli: i 25 esemplari previsti della Valkyrie AMR PRO (già tutti venduti) saranno in consegna nel 2020, quindi in un secondo tempo rispetto ai 150 stradali già annunciati. I ...

Aston Martin e Honda - "Non fermate le trattative sulla Brexit" : L'Aston Martin ha confermato la propria preoccupazione per l'andamento delle trattative relative alla Brexit. Secondo quando riportato dal sito della BBC la Casa di Gaydon ha minacciato di bloccare la produzione se non fosse possibile trovare un accordo in relazione all'uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea.Le certificazioni inglesi. Il problema è relativo ai certificati di omologazione Vehicle Certification Agency (VCA) che ...

Aston Martin Vanquish S Ultimate - Nuova serie limitata per la GT inglese : Per celebrare una delle sue vetture più apprezzate di sempre, la Vanquish S, la Aston Martin ha creato una Nuova serie limitata della GT che prenderà il nome di Ultimate Edition e sarà disponibile sia come Coupé, sia come Volante. Le prime consegne dei 175 esemplari complessivi sono previste per la primavera del prossimo anno con prezzi a partire da 278.995 euro per la Coupé e da 293.995 per la Volante.Stile ricercato. La Ultimate sarà ...