Assetto Corsa Race of the Year | adesso in streaming

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Come avrete avuto modo di vedere in passato, Eurogamer è sempre stata molto attenta al mondo del Simracing: il nostro Matteo Lorenzetti, specialista di giochi di guida e simdriver attivo sulla scena italiana, ha promosso in passato delle competizioni ufficiali come L'EurogamerChampionship all'inizio del 2017. La comunità italiana di AC è molto attiva sul simulatore Kunos con iniziative di alto livello come ad esempio il Campionato Italiano(CIAC), una competizione dedicata al simulatore di Kunos che cambia vetture a ogni appuntamento di cui è in pieno svolgimento la stagione 2017-2018. Per chiudere uno splendido 2017, AC Italy, in collaborazione con Eurogamer.it, con i ragazzi di GTWorlde con i nostri amici di SimracingZone.net ha organizzato una gara di chiusura dell'anno chiamataof thesponsorizzata da Trust Gaming. L'evento sarà ...