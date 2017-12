Asia Argento contro il Corriere : Non sono antipatica. Che schifo : Dopo la denuncia di Asia Argento ai danni di Harvey Weinstein, l'attrice si è scagliata senza mezzi termini contro chi ha provato a contestarla, anche soltanto in parte.Nonostante tutto il tam tam mediatico delle ultime settimane, tra critiche e posizioni di sostegno, Asia Argento è stata inserita dal Corriere della Sera tra le 50 donne dell'anno. Nel descriverla, però, il Corriere ha usato parole che non sono piaciute ...

Fausto Brizzi e Weinstein/ Molestie - video Asia Argento : “Verranno fuori tanti altri casi” (Le Iene) : Fausto Brizzi e Harvey Weinstein, lo scandalo Molestie a Le Iene. Asia Argento e le “differenze”: perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? Il servizio di Dino Giarrusso(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 16:22:00 GMT)

Caso Weinstein - Vladimir Luxuria si scusa con Asia Argento : ‘Mi sono fatta schifo’ : Lo scorso 12 dicembre, ospite di #Cartabianca, Vladimir Luxuria ha attaccato Asia Argento in merito alla celeberrima denuncia dell’attrice per le molestie subite da Weinstein spiegando che alcune parti del racconto di Asia non la convincevano: “Per esserci violenza deve esserci il dissenso” aveva sentenziato. Ora, però, qualcosa è cambiato, e Luxuria in una lettera aperta alla figlia del regista porge le sue più sentite scuse e ...

Asia Argento - pace fatta con Vladimir Luxuria : "Scuse accettate - voltiamo pagina" : Una polemica furente e prolungata, ma che ha visto (finalmente) la parola fine, quella tra Asia Argento e Vladimir Luxuria scoppiata in seguito ad alcuni commenti sullo scandalo Weinstein. Luxuria,...

