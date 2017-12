Ascolti TV | Mercoledì 27 dicembre 2017

Ascolti TV | Mercoledì 20 dicembre 2017. Vince la Coppa Italia (19.9%) - Indietro Tutta 15.4% - Una Tata Magica 14.9% : Delogu, Frassica, Arbore Su Rai1 Juventus-Genoa di Coppa Italia ha conquistato 4.990.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Una Tata Magica ha raccolto davanti al video 3.463.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Indietro Tutta Trenta e l’Ode ha interessato 3.067.000 spettatori pari al 15.4% di share (presentazione di 11 minuti: 2.021.000 – 7.8%). Su Italia 1 Una Spia Non Basta ha intrattenuto 1.198.000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 13 Dicembre 2017. Botto per Indietro Tutta (19.2%) che stacca Music (15.1%) : Checco Zalone a Music Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Verona ha conquistato 3.139.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 il secondo appuntamento con Music - in onda dalle 21.30 alle 0.11 – ha raccolto davanti al video 3.089.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Indietro Tutta Trenta e l’Ode – in onda dalle 21.24 alle 0.19 – ha interessato 3.888.000 spettatori pari al 19.2% di share. Su Italia ...