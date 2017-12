Arturo | il 15enne nega ma il giubbino rosso lo inchioda

Arturo accoltellato in strada - il 15enne davanti al giudice : 'Non sono stato io - ero a casa con mamma' : ... una coproduzione italo-francese realizzata dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (la stessa del Commissario Montalbano) tratta dal libro di Roberto Saviano che racconta il mondo dei baby boss ...

Napoli - fermato un 15enne per l'accoltellamento del giovane Arturo. Polizia : "Non crediamo appartenga a un clan" : Un 15enne ritenuto responsabile di tentativo di omicidio è stato fermato dalla Polizia a Napoli nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed in altre parti del corpo lunedì scorso in Via Foria. Le indagini proseguono per individuare altri tre componenti della baby gang. Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le ...