Antitrust multa Vodafone e Tim per sms

L'hato per quasi 10 milioni complessivi Tim e, accusate di abuso di posizione dominante sul mercato degli sms informativi aziendali. L'ha concluso il 13 dicembre due distinti procedimenti istruttori, uno a carico diItalia,l'altro di Telecom Italia Spa e della sua controllata Telecom Italia Sparkle. "In entrambi i casi,gli operatori" hanno adottato "condotte idonee a compromettere la capacità competitiva dei concorrenti attivi in tale mercato".(Di giovedì 28 dicembre 2017)