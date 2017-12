Antitrust multa TIM e Vodafone per abuso di posizione dominante | in totale 10 milioni di

Telecom e Vodafone multate da Antitrust per circa 10 mln di euro : (Teleborsa) - L'Antitrust infligge due maxi multe a a Telecom e a Vodafone . L'Autorità ha deciso di comminare sanzioni amministrative pecuniarie alle società Vodafone Italia pari a oltre 5,84 milioni ...

Antitrust : multa da 10 milioni a Telecom e Vodafone sugli sms : L'Antitrust ha comminato a Telecom Italia e a Vodafone una multa per complessivi dieci milioni di euro per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di invio massivo degli Sms informativi ...

Gelati - multa Antitrust di 60 milioni alla Unilever (Algida) per ostacolo alla concorrenza : Oltre 60 milioni di euro. A tanto ammonta la multa comminata dall’Antitrust a Unilever Italia per aver adottato una strategia commerciale che ha danneggiato altri produttori di Gelati di piccole e grandi dimensioni, volta a ottenere l’esclusiva delle forniture ai negozi con una serie di clausole e condizioni, ostacolando così la concorrenza. In particolare la multinazionale anglo-olandese, secondo l’Antitrust ha violato l’articolo 102 del ...

L’Antitrust contro Ryanair - rischio multa fino a 5 milioni di euro : L’Antitrust ha aperto un procedimento contro Ryanair perché, nonostante le raccomandazioni, il vettore continuerebbe a non informare i viaggiatori sui loro diritti in seguito alle cancellazioni dei voli relative agli scorsi mesi di settembre e ottobre. #Ryanair continua a non informare sui diritti dei passeggeri dopo cancellazione voli, #antitrust avvia procedimento di inottemperanza https://t.co/MohffsibKn pic.twitter.com/WRkQgFeXLH — Autorità ...

