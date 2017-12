Anticipazioni Una Vita trama puntate 2-6 gennaio 2018 | Ursula uccide Guadalupe!

Una Vita Anticipazioni - Cayetana progetta un piano diabolico - trama 469 Video : Proseguono senza sosta le anticipazioni di #Una Vita Acacias 38. I fari sono puntati sulla relazione interrotta tra Mauro e Teresa e sulla vendetta di Cayetana ai danni di Mauro, che verra' fatto assassinare dalla dark lady. Ci si chiede se il commissario sia davvero morto, dato che il suo corpo non verra' ritrovato, un po' come accadde ai tempi con German e Manuela. A tal proposito attenzione, perché le anticipazioni rivelano che i loro ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : CRISTINA ABAD (Maria Luisa Palacios) LASCIA LA SOAP? : Novità in vista nel cast artistico delle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): secondo quanto riportato dal portale web Vanitatis, l’attrice CRISTINA ABAD lascerà infatti molto presto il cast della telenovela; la storica interprete di Maria Luisa Palacios, la figlia di Ramon (Juanma Navas), si congederà così dai telespettatori dopo oltre 700 puntate in attivo. Scopriamo insieme i dettagli della clamorosa uscita di scena… Dalle ...

Un posto al sole / Luisa e Franco : in arrivo una pausa di riflessione (Anticipazioni 29 e 28 dicembre) : Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 dicembre: Rossella si prepara a dare una seconda possibilità a Patrizio proprio mentre lui affronta una nuova emergenza.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:07:00 GMT)

Anticipazioni su Riverdale 2 - nei nuovi episodi una dark Betty e un ritorno alle origini? : Le Anticipazioni su Riverdale 2 e sui nuovi episodi che vedremo il prossimo anno preludono un ritorno alle origini della serie, quelle incentrate sulle vere radici dei fumetti della casa editrice Archie Comics, ma non solo. Dopo aver esplorato il lato oscuro di Riverdale, culminato con la cattura e l'identità svelata di Black Hood, il creatore dello show della CW, Roberto Aguirre-Sacasa, ha svelato che è giunto il momento di tornare a ...

Anticipazioni Il Segreto : DOLORES insinua che AQUILINO e BEATRIZ abbiano una relazione… : BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) sarà una delle grandi protagoniste de Il Segreto nei primi mesi del 2018: oltre ad incominciare una relazione “segreta” con lo sposatissimo Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) stringerà un rapporto particolare con il maturo AQUILINO Benegas (Raul Tortosa), un nuovo socio dei Manantiales. Questa “sintonia”, come facilmente prevedibile, innescherà le ...

Il Segreto / Incubi e allucinazioni : Cristobal sull'orlo di una crisi di nervi (Anticipazioni 28 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 dicembre: Camila ascolta il consiglio di Lucia e prova a sedurre Hernando ottenendo da lui un nuovo rifiuto. Nuova vittoria per l'amica?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:01:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE / Rossella offre una seconda possibilità a Patrizio? (Anticipazioni 28 dicembre) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 28 dicembre: Rossella si prepara a dare una seconda possibilità a Patrizio proprio mentre lui affronta una nuova emergenza.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:39:00 GMT)

UNA VITA / Ennesima crisi per Cayetana : Anticipazioni del 29 e 28 dicembre : Una VITA, anticipazioni puntata 28 dicembre: Cayetana apprende qualcosa di sconvolgente su Teresa, mentre Felipe ottiene una nuova opportunità professionale.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 14:28:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 29 dicembre 2017 : anticipazioni puntata 396 della telenovela Una VITA, in onda giovedì 28 dicembre 2017: Felipe e Huertas si vedono nella casa che lui le ha regalato. Il legale, però, avverte l’amante che – nonostante il loro rapporto – a casa ha sempre la moglie Celia che lo attende… Pablo Blasco, per strada, un nuovo litigio con la madre Guadalupe… Rosina si rende finalmente conto di aver sbagliato nel momento in cui ha accusato ...

Una Vita Anticipazioni puntata 564 : Cayetana scopre la confessione di Ursula Video : Dalle anticipazioni di #Una Vita sappiamo che si tornera' a parlare di German e Manuela. Cayetana, ora condannata a morte, riuscira' a farsi trasferire presso la casa di Teresa, in quanto dichiarata incapace di intendere e volere. La dark lady però si riprendera' con il passare dei mesi e tornera' ad essere la donna perfida di un tempo. Scoperti gli intrighi di Ursula mentre era detenuta nel convento, Cayetana vorra' vendicarsi ma ancora non sa ...

Anticipazioni Una Vita : LIBERTO capisce che ELVIRA è interessata a SIMON e… : Nelle puntate di Una Vita in onda a partire da metà gennaio, i telespettatori assisteranno alla nascita dell’amore tra le new entry ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) e SIMON Gayarre (Jordi Coll): la ragazza, grata allo “sconosciuto” per averle impedito di togliersi la Vita, resterà attonita quando apprenderà che il giovane è stato assunto come maggiordomo dal padre Arturo (Manuel Regueiro), l’affittuario ...

Una Vita - Anticipazioni puntate dal 2 al 6 gennaio 2018 : la fine di Guadalupe : Nuove anticipazioni italiane della soap Una Vita. Parliamo di quelle che vanno da martedì 2 gennaio 2018 a sabato 6 gennaio 2018. Durante la prima settimana dell’anno vedremo Cayetana in grandi difficoltà. Che sia la volta in cui pagherà per tutto il male fatto? Mah, veniamo ai fatti, la dark lady è fuggita dal convento, la notizia arriverà veloce ad Acacias. Il commissario Del Valle lo saprà immediatamente, che succederà alla fuggitiva e ...

Una Vita/ Nuova carriera e nuova amante per Felipe (Anticipazioni 28 dicembre) : Una Vita, anticipazioni puntata 28 dicembre: Cayetana apprende qualcosa di sconvolgente su Teresa, mentre Felipe ottiene una nuova opportunità professionale.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:43:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : TERESA e FERNANDO ai ferri corti per colpa di SARA e CAYETANA! : Le macchinazioni della new entry SARA Rubio Ortiz (Mara Lopez) caratterizzeranno i primi mesi del 2018 di Una Vita: la ragazza, segretamente alleata con l’apparente pazza Cayetana Sotelo Ruz (SARA Miquel), si impegnerà per creare una rovinosa frattura nel rapporto tra i protagonisti Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) e TERESA Sierra (Alejandro Meco). Il terribile piano, nell’arco di qualche settimana, coinvolgerà anche il nuovo ...