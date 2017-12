Anticipazioni Il Segreto | DOLORES insinua che AQUILINO e BEATRIZ abbiano una relazione…

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 29 dicembre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 29 dicembre 2017: Dopo un dialogo con Lucia Torres, Camila è sempre più dubbiosa sull’onestà di Hernando e pensa che quest’ultimo abbia un’amante. Intanto l’uomo cerca come può di evitare Lucia e infatti le dona un biglietto per uno spettacolo teatrale incitandola ad andarci con Nicolas… Beatriz non si rassegna all’idea che Matias e Marcela si sposino, ma al ...

Il Segreto / Incubi e allucinazioni : Cristobal sull'orlo di una crisi di nervi (Anticipazioni 28 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 dicembre: Camila ascolta il consiglio di Lucia e prova a sedurre Hernando ottenendo da lui un nuovo rifiuto. Nuova vittoria per l'amica?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:01:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni gennaio : arriva Eusebio - il diavolo in divisa Video : Le puntate de #Il Segreto attualmente in onda su Canale 5 vedono protagonista Cristobal, alle prese con una situazione davvero surreale: l’uomo infatti pensa di essere pertato da un fantasma e tutto ciò che gli sta accadendo sta rischiando di portarlo alla follia. Oltre alla costante presenza di un uomo incappucciato, il Garrigues sta affrontando strane manifestazioni, dai rumori sospetti agli oggetti che spariscono misteriosamente per arrivare ...

Il Segreto Anticipazioni : Emilia e Alfonso scioccati dal suo ritorno - trama 1728 Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto non smettono di rendere incandescente la scena a Puente Viejo. Tra intrighi, nuove alleanze e amori impossibili, trova ampio spazio un ritorno decisamente inatteso, che sorprendera' non poco Emilia ed Alfonso. I due non perderanno tempo e le correranno incontro... di chi si tratta? Il Segreto trame spagnole gennaio 2018: un uomo pieno di misteri Nelle puntate iberiche de Il Segreto, Julieta dovra' ...

Il Segreto Anticipazioni gennaio : ecco come uscirà di scena Lucia Torres Video : Bentornati con le anticipazioni sulla sesta stagione de #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la lieta novella per Camila Valdesalce [Video]. Le trame di gennaio ci svelano che uno dei personaggi più antipatici ai telespettatori di Canale 5 lascera' Puente Viejo in modo rocambolesco. Ma andiamo a svelare cosa accadra' a Puente Viejo, continuando a leggere qui sotto, non ve ne pentirete. anticipazioni Il Segreto: la vendetta di ...

Il Segreto Anticipazioni : Francisca e Raimundo si sposano - trama 1706 Video : Che cosa succedera' nelle prossime puntate de #Il Segreto? Da non perdere assolutamente l'episodio numero 1706, gia' trasmesso in territorio iberico e che ha lasciato i telespettatori senza fiato. Dopo la partenza dei Dos Casas e l'arrivo dei personaggi della nuova stagione, tutto si stravolgera' nel poco tranquillo paesino della comarca. A muovere le acque e a sconvolgere i cittadini sara' un matrimonio alquanto inaspettato... Il Segreto ...

Anticipazioni Il Segreto 2018 : CAMILA confessa a NICOLAS di essere incinta : Nei prossimi mesi a Il Segreto assisteremo ad una trama che avrà come protagonista CAMILA Valdesalce (Yara Puebla); come abbiamo infatti avuto di anticipare in precedenza, la moglie di Hernando Dos Casas (Angel De Miguel) comincerà ad avvertire numerosi malori e dovrà ricorrere al consulto del dottor Zabaleta (Juan Mota). Scopriamo perciò insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle Anticipazioni, scopriamo che i malesseri ...

Il Segreto : Raimundo si riprende – Anticipazioni : Il Segreto Settimana corta in compagna de Il Segreto: le avventure di Puente Viejo, si limiteranno a far compagnia al pubblico oggi, giovedì e venerdì. Tre appuntamenti nel corso dei quali terranno ancora banco i triangoli amorosi e la guarigione di Raimundo. A seguire le Anticipazioni complete. Il Segreto: Anticipazioni mercoledì 27 dicembre 2017 Matias conferma a Beatriz che sposerà Marcela, spezzandole il cuore. Quando Marcela confessa di ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 28 dicembre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 28 dicembre 2017: Cristobal è ancora vittima delle sue allucinazioni, ma nella sua mente si fa strada un piano. Marcela – aiutata da Emilia – è intenta ad organizzare le sue nozze con Matias, ma il giovane appare scontroso e distante dopo che lei ha detto a Beatriz della gravidanza e del matrimonio… Raimundo sta meglio, incontra Emilia e in generale sta pian piano tornando alle sue ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 2-6 gennaio 2018 : Beatriz blocca le nozze di Matias e Marcela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Beatriz si presenta in chiesa per convincere Matias a non sposare Marcela! Guai per Carmelo, bloccato a Miel Amarga a causa dell’arrivo di Don Gaspar! L’uomo rischia di morire avvelenato! Hernando escogita un piano per liberarsi di Lucia… Anticipazioni Il Segreto: il piano di Severo, Francisca e Carmelo è in bilico! Beatriz, consigliata da Lucia, ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate dal 2 al 5 gennaio 2018 : Lucia ha tentato il suicidio : Siamo giunti alle anticipazioni della soap Il Segreto per le puntate della prima settimana di gennaio 2018. Insieme agli auguri da parte di tutto lo staff di Super Guida Tv, per un nuovo anno ricco di pace e gioia per tutti, eccoci pronti per nuove sconvolgenti novità. Francisca è sempre intenta ad allontanare Fè da Mauricio e Cristobal è sconvolto dalla sua stessa furia. Lucia, come abbiamo detto in un altro articoletto ha tentato il suicidio, ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 2 al 6 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da martedì 2 a sabato 6 gennaio 2018: Matias chiede scusa a Marcela, ma ora si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila e Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce “l’agguato” di Beatriz; la ragazza gli chiede di annullare il matrimonio e tornare da lei. Camila chiede a Hernando se c’è stata un’altra donna, ma lui ...