Animali domestici | Berlusconi | ‘Sgravi fiscali per chi adotta cani e gatti’

: RT @24zampe: Cani, gatti, animali domestici e selvatici spaventati dai botti di Capodanno: chi li vieta e chi no - Andgasperini : RT @24zampe: Cani, gatti, animali domestici e selvatici spaventati dai botti di Capodanno: chi li vieta e chi no - KikkaJolie : RT @24zampe: Cani, gatti, animali domestici e selvatici spaventati dai botti di Capodanno: chi li vieta e chi no - lultravegano : @Maria05599361 @MichelaMirani @MediasetTgcom24 Al giorno d'oggi, all'opinione pubblica, frega di più dei cani e dei… - sosvox_it : Per una legge che punisce gli abusi sugli animali Per tutto il danno che facciamo agli animali è che abbiamo... - Lady_Anna_Vinci : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) SilvioVIDEO entra a modo suo nel vivo della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di marzo. Ospite in diretta dei microfoni di Radio 101, il Cavaliere inanella una serie di promesse forse inattuabili, ma di sicura presa sul portafoglio e sul cuore degli italiani. Pensioni minime a 1000 euro, istituzione di un “reddito di dignita'” rimodulato dal più noto reddito di cittadinanza proposto dal M5S, sgravitotali per le imprese che assumono giovani al primo impiego per almeno tre anni e, infine, istituzione di un Codice per la difesa dei diritti degli, affiancato da agevolazioniper chie gatti.e l’amore di Forza Italia per gliCome appena detto, dunque, Silvio #annuncia dai microfoni di Radio 101 la volonta' del suo partito di istituire un Codice per la difesa dei diritti ...