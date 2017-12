Anche i vip funzionano Vince il meno antipatico Boschi? Non si candidi

Cristiano Malgioglio : dopo il Gf Vip farà Anche il Gf Nip? Ecco l'insolita proposta : FUNWEEK - Cristiano Malgioglio non ha digerito l'uscita dalla casa del Grande Fratello in semifinale, da qui la richiesta insolita del cantante e paroliere italiano. Ospite a Mattino Cinque, ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La passione scoppia Anche sui social (Grande Fratello Vip 2017) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO e MOSER, protagonisti del Grande Fratello Vip 2017, hanno passato la festività dell'Immacolata Concezione separati. Ecco i video che...(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 14:15:00 GMT)

Ascolti Tv : finale Grande Fratello Vip da record - bene Anche Scomparsa : Ascolti Tv: Grande Fratello Vip vince, Scomparsa va bene Tanta attesa per la finale del Grande Fratello Vip. I telespettatori italiani non vedevano l’ora di scoprire chi fosse il vincitore di questa emozionante edizione. Proprio a causa della suspense e della voglia di seguire fino all’ultimo minuto le vicende del reality-show condotto da Ilary Blasi, […] L'articolo Ascolti Tv: finale Grande Fratello Vip da record, bene anche ...

Filippa Lagerback e la figlia Stella/ Anche Luciana Littizzetto festeggia Daniele (Grande Fratello Vip 2) : Filippa Lagerback e la figlia Stella entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 2 per fare una sorpresa a Daniele Bossari nel corso della finalissima?(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 10:49:00 GMT)

Alessandro Allevato/ Chi è il fidanzato di Ivana Mrazova : nell'ombra Anche in finale (Grande Fratello VIP 2) : Alessandro Allevato, chi è il fidanzato di Ivana Mrazova? Sarà lui la sorpresa per la modella finalista al Grande Fratello Vip 2 o resterà ancora un volta nell'anonimato?(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 01:08:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017 - giorno 83. Giulia a Ivana : «Spero un giorno di diventare come te». Anche Tonon in lacrime parlando di Luca : GFVip 2017 - Giulia De Lellis Ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Tempo di bilanci per i concorrenti rimasti in gara che, su richiesta del GF, si aprono ai loro compagni di viaggio e ripercorrono i migliori momenti passati durante questa avventura. Giulia De Lellis e Raffaello Tonon scoppiano a piangere, parlando delle loro amicizia rispettivamente con Ivana e Luca. Grande Fratello Vip 2017, giorno 83 | Casa: l’ultima cena ...

DON ANTONIO POLESE/ Il Castello delle Cerimonie ricorda il suo"boss" : Anche vip nella sua struttura : Don ANTONIO POLESE torna al suo Castello delle Cerimonie che chiude in bellezza questa sua stagione ricordando il suo re morto lo scorso anno lasciando alla figlia la sua eredità "tv".(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 22:50:00 GMT)

Anche LEI nella nuova edizione del GF VIP! Ecco perché prima aveva detto no! : È partita la ricerca dei prossimi concorrenti del GF VIP: il cast del 2018 avrà il compito di bissare il successo di questa seconda edizione che volge al termine, perché, quest'anno più dell'anno scorso, i concorrenti hanno fatto divertire il pubblico. Insomma, è stata una bella edizione, di quelle che ti convincono a seguire il live fino a notte fonda per non perdere neAnche un attimo di ciò che succede nella Casa più spiata d'Italia; merito di ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ I due insieme Anche a Verissimo? (GF Vip 2) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più uniti che mai, ma la bella argentina ha rivisto il suo ex, Francesco Monte. Si parlerà di questo, stasera, nel salotto del Maurizio Costanzo Show?(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 12:54:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS/ Video - tra "uscite di seno" e momenti di stAnchezza (Grande Fratello Vip 2) : GIULIA De LELLIS, Video: l'ex corteggiatrice fuori di seno in piscina durante un momeno di divertimento con i compagni della casa del Grande Fratello Vip 2.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 15:22:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017 - semifinale del 27 novembre : Ivana fa fuori Malgioglio e va in finale. Eliminati Anche Ignazio e Lorenzo : Alfonso Signorini e Ilary Blasi - semifinale GF Vip 2017 Il Grande Fratello Vip 2017 arriva alla semifinale e proclamerà i finalisti che lunedì prossimo si contenderanno la vittoria. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2017: la diretta minuto per minuto della semifinale di ...

Filippa Lagerback/ Grandi emozioni Anche per la figlia Stella Bossari (GF VIP 2) : Come ha reagito Filippa Lagerback di fronte all'avvicinamento del compagno Daniele Bossari alla bella Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2? Ecco cos'è accaduto(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 22:13:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo : "Ci andrei solo per soldi. E' un gioco dal quale puoi uscirne Anche distrutto" : Dal punto di vista degli ascolti, la seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, è stata un successo, di conseguenza, è logico pensare alla conferma per una terza edizione che, ovviamente, andrà in onda durante la prossima stagione televisiva. Tra i concorrenti della prossima edizione, potremmo trovare Lory Del Santo, già vincitrice de L'Isola dei Famosi e concorrente di Pechino Express ...

Cecilia Rodriguez/ Ondata di polemiche Anche dopo l’eliminazione - lei pensa a Moser (Grande Fratello Vip 2) : Cecilia Rodriguez e la sua prima settimana da eliminata dal Grande Fratello Vip 2: le sue parole su Ignazio, chiarezza sull'ex Francesco Monte e ancora polemiche.(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 07:44:00 GMT)