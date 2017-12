Amazon licenzia impiegato dopo le minacce di morte ad un utente

: Leggo di #Amazon che ha regimi fiscali di favore e nemmeno paga le tasse (multata); richiede sconti insostenibili p… - mauroarcobaleno : Leggo di #Amazon che ha regimi fiscali di favore e nemmeno paga le tasse (multata); richiede sconti insostenibili p… - arelis888 : De Nicola non considera che chi lavora da Amazon non riesce nemmeno a cercare un altro lavoro per quanto è sovracca… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Nuovo episodio eclatante che ha per protagonista #la protesta dei dipendenti dello stabilimento di Piacenza in Italia VIDEO in occasione del Black Friday e a pochi giorni dal 25 dicembre. La compagnia di Jeff Bezos ha provveduto almento di un suoche quest'ultimo aveva velatamente minacciato diun cliente. Succede tra India e Inghilterra, rispettivamente Paese dell'operatore del call centere del cliente che ha ricevuto dei suggerimenti letterari a dir poco inquietanti, scoprendo in poco tempo la verita' su quello che inizialmente credeva essere un errore. L'inglese ha ricevuto dall'azienda di Seattle un risarcimento simbolico di 50 sterline, come buono da poter spendere sul sito.co.uk, la versione britannica del celebre e-commerce conosciuto in tutto il mondo. L'accaduto A raccontare la vicenda è stato il cliente ...