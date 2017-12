Almeno 40 morti per un attacco suicida a Kabul

Afghanistan - attacco kamikaze in un centro culturale sciita a Kabul : Almeno 40 morti : almeno 40 persone sono morte in un attentato suicida a Kabul, in Afghanistan. Decine i feriti. Il kamikaze si è fatto esplodere in un centro culturale e religioso sciita alle 10:30 ora locale (le 7 in Italia), nella zona di Qala-e-Nazer nel settore ovest di Kabul. L'attentato non è ancora stato rivendicato da nessun gruppo terrorista.A darne notizia è stato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afgano, che ha ...

Mosca - bus travolge passanti : Almeno 5 morti - : Il mezzo si è schiantato contro le scale dell'uscita di un sottopasso pedonale sul Slavyansky Boulevard, nella zona occidentale della città. Decine di feriti. Arrestato l'autista, era sobrio. Secondo ...

Mosca - bus sulle scale della metro : Almeno 4 morti e 15 feriti : Un autobus ha preso il controllo in una strada di Mosca ed è finito dentro l'ingresso della metropolitana. Ci sono almeno quattro morti e 15 feriti, secondo i media russi. Il video della...

Mosca - bus sulle scale della metro : Almeno 4 morti e 15 feriti : Un autobus ha preso il controllo in una strada di Mosca ed è finito dentro l'ingresso della metropolitana. Ci sono almeno quattro morti e 15 feriti, secondo i media russi. Il video della...

Tifone Tembin sulle Filippine : Almeno 200 morti | : Gli sfollati avrebbero toccato quota 70mila, mentre le operazioni di salvataggio sono rese difficili dal persistere delle precipitazioni. La tempesta Tembin si sarebbe ora spostata verso il Mar Cinese ...

I morti nelle Filippine sono Almeno 200 : Le foto dei danni causati dalla tempesta tropicale Tembin nel sud del paese: ci sono più di 150 dispersi e migliaia di sfollati The post I morti nelle Filippine sono almeno 200 appeared first on Il Post.

Tifone Tembin - Filippine : incendio in centro commerciale - Almeno 37 morti : Le autorità hanno decretato le morte di circa 37 persone rimaste intrappolate nell’incendio divampato in un centro commerciale di Davao, nel sud delle Filippine. Il vicesindaco della città ha annunciato che secondo l’ufficio di protezione degli incendi non vi sono possibilità di trovare in vita le persone disperse. La maggior parte erano dipendenti di un call-center aperto 24 ore su 24 all’ultimo piano ...

Dramma a Davao : NCCC Mall in fiamme Almeno 37 morti : Vigilia di Natale di morte nelle Filippine. almeno 37 le vittime a Davao, intrappolate nello shopping center NCCC Mall in fiamme. I soccorsi sono riusciti a spegnere il rogo. Sul posto è giunto il presidente Rodrigo Duterte sconsolato: “La possibilità che ci…Continua a leggere →

Tempesta tropicale diventa flagello di Natale : Almeno 130 morti e 15mila sfollati : Tempesta tropicale diventa flagello di Natale: almeno 130 morti e 15mila sfollati In ginocchio il sud delle Filippine: tra alluvioni e frane ci sono decine e decine di dispersi. Interrotta energia elettrica e comunicazioni: difficili le operazioni di soccorso.Continua a leggere In ginocchio il sud delle Filippine: tra alluvioni e frane ci sono decine e […] L'articolo Tempesta tropicale diventa flagello di Natale: almeno 130 morti e 15mila ...

India - autobus sorpassa e finisce in un fiume : Almeno 30 i morti : Sale il bilancio dell’incidente avvenuto in India, dove un autobus che trasportava 45 passeggeri nello Stato settentrionale di Rajasthan e’ precipitato nel fiume Banas durante un avventuroso sorpasso. Al momento risultano 30 morti e 15 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ians. Fonti della polizia hanno indicato che l’autobus, in viaggio fra Sawai Madhopur e Lalsot, era guidato da un ragazzo di 16 anni, il quale ha ...

India - autobus sorpassa e finisce in un fiume : Almeno 30 i morti : Sale il bilancio dell’incidente avvenuto in India, dove un autobus che trasportava 45 passeggeri nello Stato settentrionale di Rajasthan e’ precipitato nel fiume Banas durante un avventuroso sorpasso. Al momento risultano 30 morti e 15 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ians. Fonti della polizia hanno indicato che l’autobus, in viaggio fra Sawai Madhopur e Lalsot, era guidato da un ragazzo di 16 anni, il quale ha ...

India - bus precipita nel fiume : Almeno 20 morti : NEW DELHI almeno 20 persone sono morte dopo che un autobus è finito giù da un ponte in un fiume dello stato Indiano occidentale del Rajasthan. Per cause ancora non chiare, l'autista avrebbe perso il ...

Tempesta tropicale su Mindanao - Almeno 90 morti e 15mila sfollati : Roma - È salito ad almeno 90 morti e decine di dispersi, il bilancio provvisorio della furia del tifone Vinta che si è abbattuto da 24 ore sulla più grande della isole delle Filippine, Mindanao , con ...

Autobus cade in fiume in India : Almeno 20 morti nel Rajasthan : Un Autobus è caduto da un ponte in un fiume nello stato del Rajasthan, in India: almeno 20 persone sono morte e una decina sono rimaste ferite. L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo sfondando il muro del ponte. L’India è il Paese con il più alto numero di vittime di incidenti stradali al mondo, con oltre 110.000 morti ogni anno. L'articolo Autobus cade in fiume in India: almeno 20 morti nel Rajasthan sembra essere il primo ...