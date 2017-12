Allarme psicofarmaci nello spritz

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Il fatto che l’alcol mieta più vittime delle comuni droghe non è certo una novita', soprattutto a Pordenone dove nel corso dell'ultimo anno ci sono stati 63 morti per cause legate in qualche modo al consumo delle bevande alcoliche. Secondo i dati diffusi, l’eta' media della prima 'sbronza' è scesa drammaticamente ad 11 anni e nel corso di un solo anno sono stati 25 gli adolescenti che hanno dovuto far ricorso alle cure Pronto Soccorso per coma etilico. Solo nel 2016 il numero delle persone che si sono rivolte alla Struttura di Alcologia dell’azienda sanitaria 5 Friuli Occidentale, è aumentato di 30 unita', decretando lo 'sballo del sabato sera' come un vero e proprio fenomeno sociale VIDEO destinato purtroppo a crescere. . Il nuovo 'sballo' A preoccupare ora gli operatori del servizio di alcologia ed il personale del Pronto Soccorso, è una nuova forma di #dipendenza che, ...