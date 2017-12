Alitalia | Calenda spera di chiudere entro febbraio

Calenda : Ilva e Alitalia nei pensieri del Ministro : (Teleborsa) - A metà gennaio inizieranno le negoziazioni in esclusiva per la cessione di Alitalia . Parola di Carlo Calenda . Il Ministro per lo Sviluppo Economico in un'intervista sul Corriere della ...

Alitalia - Calenda : vendita prima elezioni : 11.40 "Vorrei chiudere prima delle elezioni, ma allo stesso tempo non voglio neanche farmi prendere per il collo". Così, su Radio Anch'io,il ministro dello Sviluppo Economico,Calenda, circa i tempi per la cessione di Alitalia."La trattativa va comunque chiusa altrimenti Alitalia non sta in piedi". Sull'Ilva,Calenda chiede al governatore della Puglia, Emiliano, di ritirare "il ricorso al Tar" contro il decreto del governo,"altrimenti ...

Calenda : "Tre offerte per Alitalia La priorità però sono i collegamenti" : Lufthansa, Easyjet e Cerberus: è tra questi interessati che si cerca il potenziale acquirente per Alitalia. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per la prima volta parla esplicitamente ...

Calenda a Lufthansa : "Ora migliorate l'offerta su Alitalia" : Da giugno a ottobre persi 30 milioni Nella trattativa tra Alitalia e Lufthansa l'offerta dei tedeschi "va migliorata". Secondo il ministro Carlo Calenda, quello che i manager del colosso dei cieli ...

