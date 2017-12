AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME Ospiti a L' Anno che verrà | sul palco prima

Al BANO e Romina Power tornano insieme/ Ospiti a L'Anno che verrà : Loredana Lecciso a Maratea con la coppia? : Al Bano e Romina Power tornano insieme in tv! Il Capodanno su Rai 1 li vedrà ancora protagonisti: la coppia grande ospite a L'Anno che verrà!(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Al BANO e Romina Power insieme per il Capodanno di Rai1 : ROMA – Al Bano e Romina Power di nuovo insieme, eccezionalmente, per il Capodanno di Rai1 in diretta da Maratea.Con loro anche gli idoli dei teenagers: Soy Luna e Maggie e Bianca. Quest’anno, per la prima volta nella sua storia, Maratea, incorniciata nel Golfo di Policastro, incastrata tra i monti, affacciata sul Mar Tirreno e […] L'articolo Al Bano e Romina Power insieme per il Capodanno di Rai1 sembra essere il primo su NewsGo.

Capodanno 2018 Rai 1 : L’Anno Che Verrà con Al BANO e Romina - anticipazioni e ospiti : Lo show L’Anno Che Verrà torna anche stavolta per salutare il Capodanno 2018 in diretta tv da Matera. Rai 1 trasmetterà l’evento musicale per dire addio al 2017 e brindare alla mezzanotte del 2018 con un cast d’eccezione tra cui la coppia per eccellenza, Al Bano e Romina Power. Con loro anche gli idoli dei teenagers: Soy Luna e Maggie e Bianca. Di seguito tutti gli ospiti e le anticipazioni. SCOPRI TUTTO SUL ...

AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME/ La coppia ospite a L'Anno che verrà - come l'ha presa Loredana Lecciso? : Al BANO e ROMINA POWER TORNANO INSIEME in tv! Il Capodanno su Rai 1 li vedrà ancora protagonisti: la coppia grande ospite a L'Anno che verrà!

Al BANO Carrisi difende Romina Power e lancia una frecciatina contro la Lecciso Video : Ieri pomeriggio, sabato 23 dicembre 2017, Al Bano Carrisi [Video] è stato ospite nell'ultimo appuntamento del 2017 del contenitore Verissimo condotto da Silvia Toffanin. L'artista pugliese ha rilasciato una lunga intervista toccando diversi temi: il Festival di Sanremo, la figlia Ylenia, la sua decisione di smettere di cantare, dell'anziana madre Yolanda, di #Romina Power e #Loredana Lecciso. E a proposito di queste due donne, il cantautore di ...

Al BANO contro Sanremo - ancora : superospite con Romina? “Mi hanno fatto fuori - non dico perché. Basta Festival” : Il copione si ripete, Al Bano contro Sanremo un anno dopo: la scorsa edizione ha visto il cantautore di Cellino San Marco lamentare un'ingiusta esclusione della sua canzone e di quella di altri Big come D'Alessio e Ron a fronte di giurie che hanno premiato i giovani e soprattutto gli ex protagonisti dei talent show. E a quanto pare Carrisi non l'ha ancora superata. Al Bano ha affidato il suo sfogo a Silvia Toffanin, durante la puntata di ...

Al BANO Carrisi difende Romina Power e lancia una frecciatina contro la Lecciso : Ieri pomeriggio, sabato 23 dicembre 2017, Al Bano Carrisi è stato ospite nell'ultimo appuntamento del 2017 del contenitore "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin. L'artista pugliese ha rilasciato una lunga intervista toccando diversi temi: il Festival di Sanremo, la figlia Ylenia, la sua decisione di smettere di cantare, dell'anziana madre Yolanda, di Romina Power e Loredana Lecciso. E a proposito di queste due donne, il cantautore di Cellino ...

Al BANO/ "Romina Power? I miei genitori pensavano fosse una poco di buono. Ylenia? Me la sono goduta poco" : Al Bano e Romina Power: "I miei genitori pensavano fosse una poco di buono". E su Ylenia, la figlia scomparsa: "Me la sono goduta poco, ma intensamente".

Al BANO al veleno su Sanremo : 'Mi hanno fatto fuori'. E giustifica Romina Power : Silvia tocca l'argomento della figlia scomparsa Ylenia: "Me la sono goduta poco, ma intensamente, ho portato i miei figli in ogni angolo del mondo. Posso dire che il padre c'è sempre stato. Un'...

Romina Power/ Al BANO a Verissimo confessa : "Il suo I love you è stato stravolto...." : La famosa cantante Romina Power ha deciso di trascorre le vacanze di Natale non a Cellino San Marco con l'ex Al Bano ma sulle montagne svizzere assieme alle figlie Romina Junior e Cristel.

ROMINA POWER / L'ex di Al BANO vola in Svizzera per le sue vacanze - il cantante la seguirà? : La famosa cantante ROMINA POWER ha deciso di trascorre le vacanze di Natale non a Cellino San Marco con l'ex Al Bano ma sulle montagne svizzere assieme alle figlie ROMINA Junior e Cristel.