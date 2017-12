AIDS | speranze da terapia genica anche contro l’HIV

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Ricercatori dell’università della California hanno ingegnerizzato staminali del sangue, riuscendo a renderle capaci di captare e distruggere le cellule infettate dal virus dell’: ciò grazie alla tecnica che impiega i Cart-T, linfociti T geneticamente modificati con recettori chimerici per l’antigene, oggi utilizzata sempre più con successo in un’ampia gamma di malattie. Le staminali ingegnerizzate sono riuscite a combattere le cellule infettate, e sono sopravvissute per oltre 2 anni. Poiché l’Hiv utilizza i linfociti Cd4 per infettare le cellule, i ricercatori hanno usato una molecola Car che puntasse proprio a questi: quando il linfocita Cd4 sulla molecola Car si lega all’Hiv, altre regioni di Car hanno mostrato di segnalare alla cellula di attivarsi e uccidere la cellula infetta dall’Hiv. I ricercatori – si spiega su “PLOS ...