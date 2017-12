Agenzia delle Entrate 2018 : titoli di studio e candidature a gennaio : Ecco rese attive importanti selezioni. L'Agenzia delle Entrate ha indetto alcuni avvisi di disponibilità, per rilevanti incarichi di lavoro. Ma scopriamo gli aspetti più interessanti di tali bandi di concorso. Posizioni Aperte a gennaio 2018 La Direzione Centrale del Personale rende noto che è disponibile il ruolo di livello dirigenziale generale di Direttore Centrale Affari Legali. Il soggetto deve essere in grado di fornire supporto ai ...

Agenzia delle Entrate - per le feste cartelle 'congelate' : TRENTO. Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso l'invio delle cartelle fino al 7 gennaio. In Trentino Alto Adige - si legge in una nota - era prevista la spedizione di circa 1.900 atti che invece ...

Fabbricati rurali - 20 Comuni contro l'Agenzia delle Entrate e il ministero : ...una lettera sottoscritta dagli amministratori comunali - i sindaci e gli amministratori dei Comuni richiedono un intervento urgente da parte dell'Agenzia delle Entrate e del ministero dell'Economia e ...

“Non aprite quella…mail” : l’allarme arriva dall’Agenzia delle Entrate : No, non è una variante di “Non aprite quella porta”, e di cinematografico ha veramente poco. Si tratta di un nuovo tentativo di phishing che circola in rete. Questi tentativi, ormai, non si riescono neanche più a contare. Alcuni sono tentativi beffardi di estorcere i nostri dati, altri sono fatti veramente bene. Il denominatore comune tra tutti questi è la presenza di enti autorevoli che vi chiederebbero i vostri dati. Se siamo ...

Agenzia delle Entrate : documento truccato per vincere una causa a Bari : E' frequente commentare i brogli di cittadini italiani che vogliono tentare di aggirare la legge per ottenere riscontri nel corso di un processo o qualcosa di simile. E' però una sorpresa osservare come tale condotta scorretta possa essere applicata anche in presenza di un documento proveniente dall'Agenzia delle Entrate, l'addetta al controllo del Fisco. E' questo infatti il caso, evidenziato da il Gazzettino del Mezzogiorno, di una rinomata ...

Svolta per esenzione canone RAI 2018 : scadenze e download modulo dell’Agenzia delle entrate : Ci sono importanti novità che oggi 18 dicembre dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il canone RAI 2018 e la sua esenzione, a distanza di qualche mese dal nostro ultimo punto della situazione. La nuova Legge di Stabilità 2016, come tutti sanno, dà per scontato che tutti siano tenuti a versare la quota, con addebito automatico sulla bolletta dell'elettricità in riferimento alle quote che vanno da gennaio ad ottobre. Tuttavia, non vanno ...

Allarme Agenzia delle Entrate : 'Non aprite quella mail' Video : Il phishing è una tecnica illecita molto utilizzata per appropriarsi indebitamente di informazioni riservate relative ad un'azienda o una persona, rubandone codici di accesso come il PIN del cellulare, username, password, dati del bancomat e numeri di conto corrente per compiere successivamente operazioni fraudolente. Solitamente la minaccia arriva via mail, proprio come nel caso di quelle che si spacciano per l'#Agenzia delle Entrate, ma anche ...

Agenzia delle Entrate : "Attenzione - non aprite quelle mail" : Attenzione alle mail truffa inviate per conto dell' Agenzia delle Entrate . A dare l'allarme è la stessa Agenzia dopo che, negli ultimi giorni, sono tornate a circolare alcune false mail. La posta ...

TASSE/ L'accordo "vergognoso" tra Amazon e Agenzia delle Entrate : Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 100 milioni per risolvere potenziali controversie sul periodo 2011-2015.

TASSE/ L'accordo "vergognoso" tra Amazon e Agenzia delle Entrate : Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 100 milioni per risolvere potenziali controversie sul periodo 2011-2015.

TASSE/ L'accordo "vergognoso" tra Amazon e Agenzia delle Entrate : Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate: verserà 100 milioni per risolvere potenziali controversie sul periodo 2011-2015.

Occhio alla finta email dell'Agenzia delle Entrate : "Il messaggio nasconde un virus" : Se vi arriva una comunicazione dal Fisco meglio prestare la massima attenzione perché potreste ritrovarvi il pc infettato da un virus. In questi giorni sta infatti girando una nuova email truffa e ancora una volta a nome...

Agenzia delle Entrate : “Non aprite quella mail” : Attenzione alle mail truffa inviate in nome dell’Agenzia delle Entrate. Negli ultimi giorni, fa sapere l’Agenzia, sono tornate a circolare delle false mail che invitano gli utenti ad aprire un collegamento presente in un allegato che fa scaricare, in realtà, un virus informatico. Le mail in questione non provengono da un indirizzo direttamente collegato all’Agenzia. Al loro interno si fa riferimento a un generico riesame della ...

Amazon si piega al fisco e paga all'Agenzia delle Entrate 100 milioni : ROMA Dopo Facebook anche Amazon si piega al fisco. Il colosso dell'e-commerce ha chiuso il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, pagando 100 milioni di euro e firmando l'accertamento con adesione ...