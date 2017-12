AGENTS OF S H I E L D - Recensione Episodio 5x05 Rewind

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x04 "A Life Earned" : Lo sappiamo bene, bisogna sempre restare per vedere la scena finale.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x03 "A Life Spent"Dal trailer ci era sembrato un Episodio ricco di adrenalina con al centro una versione ridotta del Torneo Tenkaichi di Dragon Ball, ma alla fine "A Life Earned" si è rivelato un capitolo preparatorio volto a gettare le basi per un futuro che ai nostri agenti appare sempre più ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodio 5x03 "A Life Spent" : La dura vita nella colonia.Leggi anche: AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodi 5x01 e 5x02Dopo il doppio Episodio che ci ha introdotto a tutto un nuovo mondo, seguiamo gli agenti mentre tentano di trovare un modo per tornare indietro ed evitare la catastrofe che ha portato la Terra a diventare una crosta di pane spaziale con tanto di briciole tutto intorno e l'umanità a vivere relegata in una colonia per l'estrazione mineraria gestita ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Recensione Episodi 1x01 e 1x02 : Spazio, ultima frontiera.La nuova stagione di AGENTS of S.H.I.E.L.D. riprende con un doppio Episodio e un sacco di nuove domande. Tra navi spaziali e alieni assetati di sangue i nostri riusciranno a ottenere qualche risposta, ma non si tratterà di nulla di buono.Riprendiamo immediatamente da dove ci eravamo lasciati qualche mese fa, con Coulson e il resto del gruppo intenti a godersi un amichevole pasto in una tavola calda in attesa di essere ...