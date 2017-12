Afghanistan | attacco kamikaze in un centro culturale sciita a Kabul | almeno 40 morti

: Afghanistan, doppio attacco suicida: 13 vittime, oltre 50 feriti - pepezen : Afghanistan, doppio attacco suicida: 13 vittime, oltre 50 feriti - BARBARAska : RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, attacco suicida a Kabul, almeno 40 morti #canale50 - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, attacco suicida a Kabul, almeno 40 morti #canale50 -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 28 dicembre 2017)40 persone sono morte in un attentato suicida a, in. Decine i feriti. Ilsi è fatto esplodere in une religiosoalle 10:30 ora locale (le 7 in Italia), nella zona di Qala-e-Nazer nel settore ovest di. L'attentato non è ancora stato rivendicato da nessun gruppo terrorista.A darne notizia è stato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afgano, che ha parlato di diverse deflagrazioni, due delle quali avvenute all'esterno della struttura, in direzione della quale la gente accorreva per prestare soccorso. In un tweet, il portavoce talebano Zabihullah Mujahid ha negato il coinvolgimento del gruppo nell'