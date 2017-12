Afghanistan | attacco kamikaze a Kabul | almeno 40 morti | anche donne e bambini

Afghanistan - attacco kamikaze in un centro culturale sciita a Kabul : almeno 40 morti : almeno 40 persone sono morte in un attentato suicida a Kabul, in Afghanistan. Decine i feriti. Il kamikaze si è fatto esplodere in un centro culturale e religioso sciita alle 10:30 ora locale (le 7 in Italia), nella zona di Qala-e-Nazer nel settore ovest di Kabul. L'attentato non è ancora stato rivendicato da nessun gruppo terrorista.A darne notizia è stato Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afgano, che ha ...