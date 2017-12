Abreu e il record più pazzo del calcio

: RT @DiMarzio: Folle, giramondo e bandiera di se stesso. L’incredibile primato del Loco #Abreu: 2?6? squadre cambiate, tra fughe e cucchiai??… - tchetcheguevara : RT @DiMarzio: Folle, giramondo e bandiera di se stesso. L’incredibile primato del Loco #Abreu: 2?6? squadre cambiate, tra fughe e cucchiai??… - DiMarzio : Folle, giramondo e bandiera di se stesso. L’incredibile primato del Loco #Abreu: 2?6? squadre cambiate, tra fughe e… - __Abreu_ : Marquei como visto Lucifer - 3x7 - Off the Record - IFusirosanero : Abreu a 41 anni firma per il 26esimo club: è record mondiale - ITA Sport Press - ItaSportPress : Abreu a 41 anni firma per il 26esimo club: è record mondiale - -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Solo casacca differente della sua infinita carriera. Una follia ben calcolata, bisogna dirlo, visto che l'attaccante uruguayano nei mesi scorsi l'aveva anche dichiarato ai cronisti. «Sono contento di giocare per il Puerto Montt, ma non mi fermerò qui. Voglio lasciare un segno indelebile nella storia del». Detto, fatto e a 41 anni suonati ha firmato per i cileni dell'Audax Italiano, con cui disputerà oltre al campionato anche la prossima edizione della coppa Sudamericana. Pfannenstiel, fermo a quota 25 club, si consola con il "dei continenti", avendo messo piede in tutte e sei le confederazioni., reduce dall'esperienza al Puerto Montt con cui è stato capocannoniere nella serie cadetta cilena, è cresciuto nel Defensor Sporting di Montevideo e ha giocato, oltre che in Uruguay, anche in Argentina, Spagna, Brasile, ...