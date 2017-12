Abbondanti nevicate in Trentino | in quota manto nevoso di 80 cm

Maltempo - piogge e forti venti sull'Italia : saltati collegamenti con isole - Abbondanti nevicate : Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto. Nubifragio a Roma: centinaia di inter venti dei vigili del fuoco

Allerta meteo Valle d’Aosta : Abbondanti nevicate e pericolo valanghe : A causa dell’intensificarsi della perturbazione il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un nuovo avviso di criticita’ meteo rologica. “Una graduale intensificazione delle precipitazioni apportera’ nevicate in serata, anche abbondanti sulla zona nord-occidentale (localmente superiori a 50 centimetri intorno ai mille metri) e piu’ deboli altrove, dove la quota neve risultera’ aumentare ...

I fiocchi di neve che stanno cadendo in Piemonte stanno imbiancando anche Torino : da questa mattina nevica anche sul capoluogo Piemonte se, dove è scattato il piano anti-neve dell'amministrazione comunale. Grazie alle precipitazioni è stato sospeso il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 3 e 4.

Allerta Meteo Valle d’Aosta : intensa perturbazione - previste Abbondanti nevicate : Allerta Meteo in tutta la Valle d’Aosta: domani, a causa di un’intensa perturbazione, sono attese abbondanti nevicate a tutte le quote. Sono previsti 60/70 cm di accumulo a ovest, 30/50 cm nell’area centrale, 10-15 cm nel settore orientale. L’ufficio neve valanghe ha innalzato ad “arancione” la criticità per valanghe nei Comuni di Courmayeur, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre Saint Didier, Rhemes Notre Dames, ...