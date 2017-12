28 dicembre | il mondo in dieci scatti

27 dicembre - il mondo in dieci scatti : Genova - Nella selezione del Secolo XIX alcune delle immagini più significative della giornata. © Riproduzione riservata

Ceriale - giovedì 28 dicembre la presentazione del libro "Con occhi da clown : per guardare il mondo a testa in giù" : Luisa Vassallo autrice, attrice, animatrice culturale imperiese, collabora anche alla realizzazione di spettacoli prodotti dall'" Officina Teatrale sulla Strada di Grock " e offre la propia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Maltempo a Lienz - cambia il programma! Invertiti slalom e gigante (28-29 dicembre) : Il Maltempo sta imperversando a Lienz dove le donne torneranno a gareggiare per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo la piccola sosta natalizia. Nella località austriaca sono infatti previste due gare ma gli organizzatori hanno optato per un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Confermati ...

Volley femminile - All Star Game 2017 – Data - programma - orari e tv : Italia vs Resto del Mondo (23 dicembre) : Questa sera riflettori sul PalaNorda di Bergamo dove si giocherà l’All Star Game di Volley femminile, classico evento con tutte le stelle del massimo campionato. Un vero e proprio show per il pubblico che potrà così guStarsi una sfida di assoluto spessore tecnico tra Italia e Resto del Mondo: sulla panchina delle Italiane ci sarà Davide Mazzanti, Paola Egonu e compagne cercheranno di fare la differenza contro tutte le big straniere. Ci ...

TOY STORY -IL MONDO DEI GIOCATTOLI/ Su Rai 3 il film d'animazione diretto da John Lasseter (oggi - 23 dicembre) : Toy STORY - Il MONDO dei GIOCATTOLI, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, sabato 23 dicembre 2017. Nel cast: i doppiatori Tom Hanks e Tim Allen, alla regia John Lasseter.

Al via Agents of SHIELD 5 su Fox - il team di Coulson salva il mondo dallo spazio : trame 20 e 27 dicembre : Da stasera 20 dicembre, prende il via Agents of SHIELD 5 su Fox: il canale di Sky manderà in onda il primo episodio della quinta stagione della serie tv, ispirata ai fumetti della Marvel, che vedrà Coulson e il suo team ambientarsi nello spazio per una nuova inquietante missione. Abbandonata la Terra e, dopo aver sconfitto il Framework, gli agenti dello SHIELD sono stati trasportati su una navicella spaziale. La quinta stagione si legherà, in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2017 : programma - orari e tv. Si gareggia il 22 dicembre in notturna : Prosegue in suolo italico la Coppa del Mondo di sci alpino 2017-18. Il weekend lungo, iniziato venerdì e sabato in Val Gardena e proseguito ieri e oggi in Alta Badia, quando stasera si chiuderà con il gigante parallelo, avrà il suo seguito venerdì 22 dicembre, quando a Madonna di Campiglio andrà in scena l’ormai tradizionale slalom in notturna sul Canalone Miramonti. Il controllo della neve effettuato nei giorni scorsi ha dato esito ...

Victoria / Jenna Cooleman : "A soli 18 anni - era la donna più potente del mondo". Anticipazioni del 17 dicembre : Victoria, Anticipazioni del 17 dicembre 2017, in prima Tv su Canale 5. Ad appena 18 anni nasce una nuova Regina, fra scandali di Corte e intrighi.

IL MONDO A COLORI TELETHON 2017 RAI/ Ospiti e diretta : la personale battaglia di Fabrizio Frizzi (16 dicembre) : Il MONDO a COLORI, TELETHON 2017 anticipazioni del 16 dicembre: in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la settimana dedicata alla raccolta fondi e la sensibilizzazione