22 anni di stupri e otto bambini dalla figlia | condannato il padre

Argentina - violenta e tiene prigioniera la figlia : dagli stupri nascono 8 bambini - condannato a 12 anni : Ventidue anni di terrore durante i quali ha temuto costantemente per la sua vita e per quella dei figli che aveva messo al mondo dopo essere stata ripetutamente stuprata dal padre che l'aveva ridotta a uno stato di schiavitù sessuale. Antonia ha vissuto nella paura per anni fino a quando non ha trovato il coraggio di ...

IL VILLAGGIO DEGLI STUPRI/ E' nel paese di Babbo Natale : 150 abusi - anche su bimbi di 4 anni : In un piccolo VILLAGGIO nel nord della Norvegia sono venuti alla luce più di cento casi di STUPRI anche su bambini di 4 anni in corso da decenni. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 13:03:00 GMT)

Una bambina di 11 anni è rimasta incinta dopo ripetuti stupri a Torino : Un amico 35enne della famiglia, dal quale la bambina era spesso ospite, è stato arrestato The post Una bambina di 11 anni è rimasta incinta dopo ripetuti stupri a Torino appeared first on Il Post.

Segregata per 10 anni e violentata davanti ai figli nati dagli stupri : Segregata per 10 anni in una baracca fatiscente senza luce e servizi igienici e sottoposta a ogni forma di violenza, fisica e sessuale, dalla quale sono nati due figli, di 9 e 3 anni. I carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito un fermo disposto dalla procura nei confronti di un italiano di 52 anni, per maltrattamenti in famiglia, riduzione in schiavitù e violenza sessuale pluriaggravata. La vittima è una donna romena, di 29 ...

Stupri di Rimini : condannato a 16 anni il capobranco congolese : condannato a 16 anni il capobanda conglese degli Stupri di Rimini. Due anni in più di quanto aveva chiesto l'accusa per Guerlin Butungu. Si può parlare di 'sentenza esemplare' per un'impresa che aveva ...

