2018 Rischi e dubbi sui mercati

Sciopero scuola 8 gennaio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Gli studenti italiani sono attualmente in vacanza per le festivita' natalizie. Il rientro a scuola è fissato dopo l’Epifania [Video] da nord a sud della penisola, ma per quest’anno scolastico sara' incerto a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal SAESE. Ad essere coinvolto sara' tutto il personale, dai docenti fino agli ATA. A darne annuncio nei giorni scorsi è stato il #Miur attraverso la nota n. 40628. La data da cerchiare in rosso sul ...

Sciopero scuola 8 gennaio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Gli studenti italiani sono attualmente in vacanza per le festività natalizie. Il rientro a scuola è fissato dopo l’Epifania da nord a sud della penisola, ma per quest’anno scolastico sarà incerto a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal SAESE. Ad essere coinvolto sarà tutto il personale, dai docenti fino agli ATA. A darne annuncio nei giorni scorsi è stato il MIUR attraverso la nota n. 40628. La data da cerchiare in rosso sul calendario ...

F1 : il GP d’Italia torna a rischio nel 2018 tra legge Madia - Antitrust e vincoli con Liberty Media : Non si decade nel catastrofismo se si afferma che il prossimo GP d’Italia a Monza, per il Mondiale 2018 di F1, è a rischio. La legge Madia (che regola gli enti a partecipazione pubblica) e l’Antitrust potrebbero infatti mettere in discussione il darsi agonistico sulla pista brianzola. Ma cosa è accaduto? Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, è saltato un emendamento della ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : i play-off sono un miraggio per l’Olimpia Milano - che ora rischia anche la licenza… : Poteva e doveva essere la serata del rilancio delle ambizioni milanesi in Eurolega e lo era stata fino a quattro minuti dalla fine, con la tripla del +6 di Jordan Theodore che sembrava poter indirizzare la contesa. Ancora una volta, invece, l’Olimpia Milano si fa prendere dalla frenesia e si spegne nel finale, cadendo sotto i colpi di una Malaga cinico al punto giusto. Un ko con l’Unicaja che fa davvero male alla formazione di Simone ...

Allarme del Wwf : 16 specie rischiano lestinzione nel 2018 : ...i riflettori sul rischio di estinzione di alcune specie preziose e chiamare tutti a raccolta per combattere le minacce che rischiano di cancellare tesori di biodiversità in Italia e nel Mondo". Così ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia rischia grosso nel finale ma la spunta! Vittoria ritrovata! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

Il Capodanno in tv rischia di saltare? I cantanti non si possono esibire : c'entra Sanremo 2018 : Il Capodanno in tv per RAI e Mediaset si fa molto difficile: i cantanti che solitamente si esibivano nella notte di San Silvestro non possono cantare perché partecipanti a Sanremo 2018. La Rai ha ...

Sanremo 2018 - divieto dei cantanti di esibirsi in tv fino al Festival : Annalisa a rischio a Capodanno in musica (con Noemi) e Amici (con Giovanni Caccamo) : La modifica al regolamento del 68° Festival di Sanremo, di cui ha dato conto anche Tvblog.it, è la seguente. I Big di Sanremo 2018 non possono cantare in tv: Capodanno Rai e Mediaset a rischio? prosegui la letturaSanremo 2018, divieto dei cantanti di esibirsi in tv fino al Festival: Annalisa a rischio a Capodanno in musica (con Noemi) e Amici (con Giovanni Caccamo) pubblicato su ...

I Big di Sanremo 2018 non possono cantare in tv : Capodanno Rai e Mediaset a rischio? : Per i 20 Big di Sanremo 2018 la strada verso il Festival si fa sempre più 'difficile'. Neanche il tempo di 'godere' dell'ingresso nella rosa più ambita dell'anno che devono fare i conti con un'importante modifica del Regolamento che anticipa di quasi un mese la data a partire dalla quale non potranno più esibirsi in tv, radio e web.prosegui la letturaI Big di Sanremo 2018 non possono cantare in tv: Capodanno Rai e Mediaset a rischio? ...

Mondiali 2018 - Spagna a rischio esclusione? Il presidente della RFEF tuona : 'ecco la verità' : ... i politici hanno voluto gettare acqua sul fuoco, a cominciare dal presidente ad interim della RFEF Larrea: 'Nessuno escluderà la Spagna dalla Coppa del Mondo. È qualcosa di impossibile e di cui non ...

Mondiali Russia 2018 : la Spagna rischia l’esclusione : La Spagna potrebbe essere esclusa dalla Fifa dall’edizione 2018 dei Mondiali. La notizia è riportata dal quotidiano iberico ‘El Pais’, secondo cui la Spagna potrebbe pagare caro "le ingerenze del governo spagnolo nell'elezione del nuovo presidente della Federcalcio iberica (RFEF)", avvenuta in seguito allo scandalo che ha portato all’arresto per corruzione di Angel Maria Villar. Il quotidiano ‘El Pais’ ha rivelato per primo che la ...

La Fifa fa tremare la Spagna : a rischio il Mondiale del 2018 : La Spagna rischia di restare fuori, clamorosamente, dal Mondiale in Russia. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, infatti, la Fifa starebbe minacciando di escludere gli iberici per via delle ingerenze del governo per quanto concerne l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio spagnola, indetta dopo lo scandalo che ha visto cinvolto Angel Maria Villar tratto in arrestato lo scorso 18 luglio con l'accusa di ...

Mondiali 2018 - Spagna a rischio. "L'Italia può sperare" : La minaccia della Federazione internazionale arriva dopo la proposta del Consiglio dello Sport (che fa capo al governo di Madrid) di indire nuove elezioni per la presidenza della Rfef dopo quelle ...

Mondiali 2018 : ingerenze governo - Spagna a rischio esclusione. Chance per l'Italia? : Recentemente, il CSD ha infatti presentato al Tribunale amministrativo dello Sport (TAD) un ricorso per la revisione, che non solo è stato ammesso da questa corte. Sulla base delle intercettazioni ...