20 Bari ecco i 10 numeri simpatici

Calciomercato Foggia - Vacca in uscita : Parma o Bari? Ecco la destinazione : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Salernitana, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo la dirigenza opera sul mercato, si sta per definire un’operazione in uscita. Il centrocampista Antonio Vacca si avvicina a grandi passi al Bari, accordo di massima trovato nelle ultime ore e quindi concorrenza del Parma superata. Il club di D’Aversa ...

Bari - lascia il frigorifero in pieno centro. Il sindaco lo smaschera : Ecco lo schifoso dell'anno : Il sindaco di Bari non è nuovo a denunciare pubblicamente chi trasgredisce le regole e anche questa volta non ci ha pensato due volte a spiegare sul suo proiflo Facebook cosa è successo.Dopo aver denunciato sui social un cittadino che non ha raccolto i bisogni del suo cane, Antonio Decaro se l'è - giustamente -presa con un uomo che ha lasciato il suo frigorifero in pieno centro città. E così sulla sua pagina Facebook il sindaco ha scritto: ...

Bari-Palermo - invasione di campo e schiaffo al giocatore : ecco il video virale Video : #Bari- Palermo è stato un match scoppiettante, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Durante il big match, prima si è vista un'ora senza grandi emozioni e poi è uscita tutta la caratura tecnica del Palermo che nel giro di 13 minuti è riuscito a siglare 3 reti ai biancorossi, imponendosi con il risultato di 3-0 e portando a casa una vittoria preziosa. Le reti di Rispoli al 62esimo, Trajkosky al 69esimo e Coronado al 75esimo, hanno ...

Bari-Foggia - l’esilarante messaggio di Pio e Amedeo : “ecco cosa abbiamo in mente” : Bari-Foggia, si avvicina l’attesissimo derby valido per il campionato di Serie B, grande attesa per le due tifoserie. Intervistati ai microfoni de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, Pio D’Antini e Amedeo Grieco, del noto duo comico “Pio e Amedeo”, tifosi del Foggia hanno svelato un retroscena: “domenica, purtroppo, non potremo essere al San Nicola. Saremo in Russia, a San Pietroburgo e a Mosca. Guarderemo Bari-Foggia, naturalmente ‘a ...

Benny Petrone - a Bari il video-racconto e l'intervista a Minniti : ecco come partecipare : Domenica 26 novembre l'iniziativa di Repubblica al teatro Petruzzelli per i quarant'anni dell'omicidio del 18enne in piazza Prefettura. La proiezione del...

Grande attesa per Bari-Foggia - il foggiano Galano svela : “Ecco cosa faccio se segno” : Sale l’attesa per Bari-Foggia. Il derby pugliese sarà il big match della prossima giornata di Serie B. Per l’attaccante dei biancorossi, Galano, sarà sicuramente una gara speciale visto che è nativo di Foggia. Ecco le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Dal giorno del sorteggio del calendario penso a cosa avrei provato nel giorno del derby. Sono foggiano ed innamorato della mia città. Però sono ...

Bari - arriva finalmente la guardia medica pediatrica nei weekend e festivi : ecco le sette sedi : I locali saranno pronti e operativi dal primo dicembre, insieme con 80 professionisti che hanno partecipato al bando. Parola del direttore generale della Asl di Bari, Vito Montanaro: anche negli ...

Bari - Decaro inaugura “lo schifoso del giorno”. Ecco l’invettiva social del sindaco contro il cittadino incivile : “Inauguriamo la rubrica Lo schifoso del Giorno. Buona visione. Sì, insomma, diciamo così…”. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha pubblicato su facebook un video-commento contro un anonimo cittadino, colpevole di aver insozzato i marciapiedi della città. Le parole del primo cittadino sono accompagnate dal filmato che inchioda il gesto di inciviltà di un uomo che non raccoglie le deiezioni del suo cane. Alla fine l’invito ...

CALCIO / Ravenna Woman al ballo delle debuttanti - dopo Empoli e Bari ecco Sassuolo : Sarà inoltre possibile seguirla in streaming anche attraverso i canali ufficiali della società attraverso Youtube. Infine anche la web radio emiliana 5.9, nata poco dopo il terremoto che colpì la ...

31 ottobre - IL CIRCO DEGLI ORRORI Ecco in scena un Halloween da Hollywood a Gravina in Puglia (Bari) : Non lasciano delusi le esibizioni e gli spettacoli mozzafiato dei tanti artisti coinvolti e la musica completa l'esperienza multisensoriale da pelle d'oca…Il ritmo underground di Zizzed DJ, fa spazio ...