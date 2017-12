WWE Smackdown 26-12-17 Risultati e Report

WWE Smackdown 19-12-17 Risultati e Report : Benvenuti cari lettori della Notizia Sportiva ad un nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a Newark, New Jersey, nel Prudential Center. Clash of Champions è ormai agli archivi e anche il roster blu è pronto ad intraprendere la strada che porterà alla Royal Rumble 2018. Dopo i fatti della scorsa notte, cosa accadrà tra il Commissioner Shane Mcmahon e il GM Daniel Bryan? Chi saranno i nuovi sfidanti del campione WWE AJ Styles ...

WWE Smackdown 12/12/17 Risultati e report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE SmackDown Live! Oggi ci troviamo a Cincinnati, Ohio e siamo alla vigilia di Clash of Champions. In questa puntata vedremo come si prepareranno Kevin Owens & Sami Zayn al match del PPV che potrebbe sancire il loro licenziamento immediato dall’intera WWE! Inoltre si sfideranno Baron Corbin e Dolph Ziggler dopo l’interferenza della settimana scorsa e vedremo un face to face tra il WWE Champion ...

WWE Smackdown 5-12-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo a San Diego, California, nel Valley View Casino Center e mancano solo 2 settimane all’appuntamento con Clash of Champions. Dopo i fatti di settimana scorsa, ci saranno provvedimenti per Sami Zayn che, nonostante fosse stato bandito dal ring, ha interferito con una sedia nel match tra Randy Orton e Kevin Owens, favorendo quest’ultimo? Come proseguirà ...

WWE Smackdown 28-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Oggi ci troviamo nella Rupp Arena di Lexington, Kentucky, e stasera avremo 2 match molto interessanti: il primo è l‘Handicap Match tra il campione WWE AJ Styles e i Singh Brothers, con Jinder Mahal che osserverà il tutto; il secondo invece è lo scontro tra Randy Orton e Kevin Owens. Da seguire anche la divisione femminile dopo il caos di settimana scorsa. Dopo un breve ...

WWE Smackdown 21-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Per la terza sera di fila ci troviamo al Toyota Center di Houston, Texas. Lo show blu è uscito sconfitto dalle Survivor Series, ma ha comunque tenuto testa al roster avversario; in più Kevin Owens e Sami Zayn sono costati il match al team di Shane Mcmahon; ci saranno delle sanzioni? In più vedremo: il rematch titolato tra la campionessa Charlotte Flair e Natalya, le parole del ...

Risultati WWE Survivor Series 2017 : Lesnar vince - Raw batte Smackdown Video : Emozioni, spettacolo, Risultati se vogliamo anche un po' a sorpresa: non è mancato davvero niente a questa edizione di Survivor Series, evento targato #WWE che si è tenuto a Houston nella notte italiana di domenica 19 novembre. A salire sul ring questa volta sia i lottatori di Raw che quelli di Smackdown, gli uni contro gli altri, pronti a dar vita a dei match davvero intensi sul piano tecnico ed emozionale. Ma quali sono i Risultati? Chi ha ...

WWE Smackdown 14-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Quest’oggi ci troviamo a Charlotte, nel Nord Carolina, e sarà lo Spectrum Center lo scenario che aprirà l’ultima edizione dello show blu, prima della disputa delle Survivor Series, in programma tra 5 giorni. L’ultima aggiunta del team di Shane Mcmahon è il 16 volte campione del mondo John Cena; Raw si vendicherà sferrando l’invasione tanto attesa? Inoltre ...

WWE Smackdown - il tour in Italia : Tre titoli in palio nel corso di queste serate dedicate al mondo del wrestling, quello WWE di AJ Styles, la United States Championship di Baron Corbin e le cinture di campioni di coppia di SmackDown ...

WWE Smackdown 7-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Smackdown Live! Ci troviamo come ieri nella serata di Raw nella Manchester Arena e quella di oggi si preannuncia una edizione spettacolare; infatti ci saranno ben 2 match titolati: gli Usos difenderanno le cinture di coppie dall’assalto del team composto da Chad Gable e Shelton Benjamin, mentre AJ Styles tenterà di interrompere il regno da campione WWE di Jinder Mahal. Da segnalare anche ...