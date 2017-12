Walter Resentera | il ritratto di un' epoca italiana Venerdì alla Galleria Rizzarda di

: **Ricordiamo un importante appuntamento a Feltre** Venerdì 29 dicembre alle ore 17.00 ci sarà l'inaugurazione... - DolomitiPrealpi : **Ricordiamo un importante appuntamento a Feltre** Venerdì 29 dicembre alle ore 17.00 ci sarà l'inaugurazione... -

Leggi la notizia su bellunopress

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) ... e della comunicazione uno strumento importante per l'affiliazione politica. Tuttavia, come diceva Sironi : " L'arte non ha bisogno di riuscire simpatica, ma esige grandezza" e quindi, prescindendo ...