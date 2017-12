Volley | A2 Maschile | Girone Bianco | Santa Croce sempre più leader

Risultati Volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score : in campo si gioca! (13^ giornata) : Risultati volley maschile : Classifica aggiornata e diretta live score delle partite della Superlega di pallavolo per la 13^ giornata (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:52:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Gioia del Colle travolge Ortona : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set Gioia del Colle schiera schiera Marchiani in cabina di regia, Cetrullo opposto, Luppi ed Erati al centro, Joventino e Grassano di banda e Casulli nel ruolo di ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Bergamo espugna Mondovì e va in vetta : IL TABELLINO- VBC Mondovì - CALONI AGNELLI Bergamo 0-3 (17-25, 17-25, 19-25) VBC Mondovì : Cortellazzi 1, Borgogno 5, Sordella 2, Paoletti 13, Mercorio 10, Parusso 9, Abbio (L), Prandi (L), Maccabruni ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : per Bergamo una vittoria che vale il primato : IL TABELLINO- VBC MONDOVÌ - CALONI AGNELLI Bergamo 0-3 (17-25, 17-25, 19-25) VBC MONDOVÌ: Cortellazzi 1, Borgogno 5, Sordella 2, Paoletti 13, Mercorio 10, Parusso 9, Abbio (L), Prandi (L), Maccabruni ...

Volley : A2 Maschile - Stefano Giannotti nuovo opposto di Bolzano : Bolzano - I sostenitori della Mosca Bruno Bolzano possono tirare un sospiro di sollievo. La società ha dato un segnale forte di non aver mollato le ambizioni di salvezza ingaggiando il forte opposto ...

Volley : A2 Maschile - il Boxing Day preceduto da due anticipi : ROMA - Per le formazioni del campionato di A2 Maschile non c'è sosta anche durante le festività natalizie. L'intero sesto turno di ritorno si giocherà nel pomeriggio di Santo Stefano per un esaltante ...