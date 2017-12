NBA 2017-2018 : Vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un altro primato giapponese - record di Vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un altro primato giapponese - record di Vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

NBA 2017-2018 : altro LeBron James show! Vittorie anche per Detroit - Indiana e Toronto : Sono quattro le partite della notte NBA. Terza tripla doppia consecutiva per LeBron James (20p, 15a, 12r) nel successo 106-99 dei Cleveland Cavaliers (23-8) sui Washington Wizards (16-14). Si tratta della quinta vittoria di fila per i vice campioni, che si avvicinano alla vetta della Eastern Conference, sempre guidata dai Boston Celtics (25-7). Non solo LBJ protagonista di serata, ma ottimo contributo anche di Kevin Love, decisivo come il ...

NBA risultati della notte : tripla doppia numero 59 per LeBron James - Lakers k.o. Warriors - 8 Vittorie in fila : Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 121-112 IL TABELLINO Prima della partita tra Cavs e Lakers c'era talmente tanta attesa per lo scontro tra LeBron James e Lonzo Ball che un ragazzino malato, in ...

Basket - EuroCup 2017-2018 : Vittorie fondamentali per Trento e Torino. Reggio Emilia spreca e perde : Top16 lontana : Due su tre per le squadre italiane nell’ottavo turno dell’EuroCup 2017-2018. Se Trento e Torino possono sorridere, rimanendo pienamente in corsa per la qualificazione alla Top16, non può fare altrettanto Reggio Emilia, incappata in una brutta sconfitta che ne compromette il cammino. Vittoria di capitale importanza per Trento, che ha espugnato il parquet del Tofas Bursa per 91-79 grazie ad una grande prestazione di Dominique Sutton, ...

Hockey su pista - Eurolega 2017-2018 : Vittorie preziose per Viareggio e Forte dei Marmi - sconfitta indolore per il Follonica - si complica il cammino del Lodi : Due vittorie e due sconfitte per le italiane al giro di boa della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018. Dopo tre partite le quattro compagini del Bel Paese sono tutte ancora in corsa per la qualificazione, ma saranno determinanti le ultime tre gare per stabilire chi riuscirà a strappare il pass per i quarti di finale. Il Viareggio ha portato a casa un successo pesantissimo per 1-3 sul campo dell’Iserlohn e ha agganciato ...

NBA - i risultati della notte : Oladipo ferma i Cavs a quota 13 - per Golden State 6 Vittorie in 6 trasferte : Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 106-102 TABELLINO Non certo per la prima volta in questa stagione (era successo contro San Antonio a fine ottobre e contro Chicago solo pochi giorni fa) è un ...

Pattinaggio di figura - Finale Grand Prix 2017 : Vittorie per Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor e per Alexei Krasnozhon tra gli junior : Seconda giornata di competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, dove sono in corso di svolgimento le Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018. L’appuntamento si tiene nel Paese del Sol Levante per la quinta volta, dopo le tre edizioni di Tokyo (2000, 2005, 2009) e quella di Fukuoka (2013). La prima gara a concludersi è stata quella delle coppie d’artistico della categoria junior, che ha visto le prime ...

NBA 2017-2018 : OKC supera gli Spurs - Vittorie per Golden State e Houston : Solo cinque partite nella notte NBA, che però hanno visto impegnate squadre di alto profilo nelle sfide valide per la regular season 2017-2018. Andiamo a vedere quanto è successo, partendo dalla netta vittoria dei Golden State Warriors 123-95 sui Miami Heat. All’AmericanAirlines Arena di Miami, 30 punti per Steph Curry e 24 per Kevin Durant hanno indirizzato la partita in favore della squadra che lo scorso anno ha vinto il titolo NBA: gli ...

Basket - 9a giornata Serie A 2017-2018 : Milano sbanca Reggio Emilia. Vittorie di misura per Bologna e Pesaro : Dopo i due anticipi di ieri sera, la nona giornata ha visto ben tre partite chiudersi con un solo possesso di distanza. Vittoria di misura, ma importantissima, per l’Olimpia Milano che ringrazia un tiro libero di Jerrells nei secondi finali grazie al quale supera 72-71 la Grissin Bon Reggio Emilia. Il play americano (16 punti) ed Arturas Gudaitis (18 punti) sono i migliori in casa Milano, mentre alla formazione di coach Menetti non bastano ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2017-2018 : esultano tutte le azzurre! Vittorie per Messina - Padova e Catania : Tre su tre, non poteva esserci inizio migliore. E’ scattato il primo turno dell’Eurolega di Pallanuoto femminile con la prima giornata che ha visto in acqua tra Messina e Padova tre squadre italiane. Sono arrivate tutte Vittorie, che avvicinano così le compagini del Bel Paese verso il pass per il prossimo turno. Andiamo a riepilogare i risultati odierni. In Sicilia le padrone di casa della Waterpolo Messina si impongono nettamente ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : due Vittorie preziose per l’Italia in ottica seconda fase. Ora è vietato accontentarsi : Alzi la mano chi ci credeva alla fine dell’estate. L’Italia conduce a punteggio pieno, con due vittorie in due partite, il gruppo D delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019. La nuova formula, con le finestre inserite nel mezzo della stagione dei club, aveva generato scetticismo e curiosità, tra un allenatore al debutto e protagonisti inusuali. La prima prova, però, è stata ampiamente superata. I due successi contro Romania ...

Gasperini - l'alieno nelle coppe : sorprende e raccoglie Vittorie con la sua magnifica confusione : St anno venendo fuori dall'Europa buone risposte alla crisi della Nazionale. Vanno valutate con calma perché i parametri sono molto diversi. Nei club si fa mercato, ci sono molti stranieri, c'è un ...