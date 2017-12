Video Gol Milan – Inter 1-0 | Highlights e Tabellino Coppa Italia 27-12-2017

Video Gol Newcastle United-Manchester City 0-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City 0-1, Sterling (MC), Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il ...

Video Gol Newcastle United-Manchester City : Highlights e Tabellino - Premier League 27-12-2017 : Risultato Finale Newcastle United-Manchester City, Cronaca e Video Gol, Premier League 27 Dicembre 2017. Il Manchester City continua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la Premier League, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro il Newcastle United. LE SCELTE – Newcastle che si copre con un 5-4-1 con il solo Joselu in ...

AUTOGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR/ Video - Milan-Inter fischiato fuorigioco a Ranocchia : AUTOGOL di DONNARUMMA ANNULLATO dal Var, polemiche in Milan-Inter con i nerazzurri fermati dalla tecnologia per un fuorigioco di Andrea Ranocchia abbastanza evidente.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:56:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming Video Rai : annullato autogol di Donnarumma (Coppa Italia) : DIRETTA Milan Inter, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Madonnina, in programma a San Siro per i quarti della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:10:00 GMT)

Fabri Fibra - è uscito il Video del nuovo singolo “Dipinto di blu” ft. Laïoung : Qualche giorno prima di Natale Fabri Fibra ha fatto un regalino ai suoi fan. Ha pubblicato il video del nuovo singolo feat Laïoung intitolato "Dipinto di blu". La clip non ha nulla da invidiare a quelle dei grandi nomi della scena rap e hip hop americana, guarda tu stesso! Sei rimasto a bocca aperta, vero? Il video è stato diretto da Martina Pastori ed Edoardo Bolli e accompagna una ...

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita. Le parole di Inzaghi (Coppa Italia quarti) : Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:06:00 GMT)

Video/ Chelsea Brighton (2-0) : highlights e gol della partita (Premier League - 20^ giornata) : Video Chelsea Brighton (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 20^ giornata della Premier League. Morata e Alonso regalano la vittoria ai Blues.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:32:00 GMT)

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita (Coppa Italia quarti) : Video Lazio Fiorentina (risulatto finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Coppa Italia. Lulic firma la rete della vittoria al 6 minuto.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:04:00 GMT)

Video Gol Lazio-Fiorentina 1-0 : Highlightes e Tabellino Coppa Italia 26-12-2017 : Risultato finale Lazio-Fiorentina 1-0: Cronaca e Video Gol Lulic, Quarti di Finale 26 dicembre 2017. Sarà la Lazio di Simone Inzaghi ad approdare alle semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. Ancora una volta i biancocelesti vogliono lasciare il segno su questa competizione che li ha visti protagonisti negli ultimi anni. Passato il turno dovranno affrontare la vincente del derby di Milano che si giocherà ...

DIRETTA/ Lazio-Fiorentina (risultato live 1-0) streaming Video Rai : Lulic trova subito la via del gol : DIRETTA Lazio Fiorentina: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Olimpico, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 21:02:00 GMT)

Video Gol Liverpool-Swansea City 5-0 : Highlights e Tabellino Premier League - 20^ Giornata 26-12-2017 : Risultato Finale Liverpool-Swansea City 5-0, Cronaca e Highlights, Coutinho (L), Firmino (L) 2, Alexander-Arnold (L), Oxlade-Chamberlain (L), Premier League 20^ Giornata, 26 Dicembre 2017. Sontuosa vittoria nel giorno del Boxing Day per il Liverpool. Sono 5 le reti realizzate allo Swansea, sempre più fanalino di coda della Premier League. I Reds sono quarti con 38 punti e scavalcano il Tottenham in quarta posizione. LE SCELTE ...

Video Calcio - Boxing Day 2017 : che papera di Begovic! Il portiere scivola in area - gol facile di Arnautovic : Asmir Begovic si è reso protagonista di un’autentica papera durante Bournemouth-West Ham, match del tradizionale Boxing Day di Premier League. Il portiere bosniaco dei padroni di casa è clamorosamente scivolato al limite dell’area durante un facile disimpegno consegnando così il pallone ad Arnautovic che ha potuto segnare il momentaneo pareggio (2-2) all’82’. La partita si sarebbe poi conclusa per 3-3 al termine di uno ...

Video Gol Tottenham-Southampton 5-2 : Highlights e Tabellino - Premier League 26-12-2017 : Risultato Finale Tottenham-Southampton 5-2, Kane (TOT), Kane (TOT), Dele Alli (TOT), Son (TOT), Boufal (SOU), Kane (TOT), Tadic (SOU), Cronaca e Video Gol, Premier League 26 Dicembre 2017. Il Boxing Day di Premier League si apre con la facile vittoria del Tottenham sul Southampton con il risultato di 5-2. LE SCELTE – Confermatissimo 4-2-3-1 per il Tottenham, con unica punta Kane supportato da Son, Dele Alli e Eriksen. Southampton che deve ...

Juve-Roma : arriva il gol dell'ex Video : È appena terminata l'ultima partita valida per la 18^ giornata di campionato nella quale si sono affrontate all'Allianz Stadium di Torino #Juventus e Roma. I giallorossi del tecnico Di Francesco sono uscito sconfitti dalla sfida per via del classico gol di un ex, ma possono recriminare di non aver avuto il coraggio di affrontare a viso aperto i bianconeri di Massimiliano Allegri, regalando i primi 25' minuti del match ai bianconeri. Il tecnico ...