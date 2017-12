Video Chelsea Brighton 2-0 | highlights e gol della partita Premier League | 20^

Diretta/ Chelsea Brighton (risultato live 2-0) streaming Video e tv : Raddoppia l'ex viola Marcos Alonso! : Diretta Chelsea Brighton, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Premier League(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:25:00 GMT)

DIRETTA/ Chelsea Brighton (risultato live 0-0) streaming Video e tv : formazioni ufficiali - in campo! : DIRETTA Chelsea Brighton, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Premier League(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:42:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : in arrivo un rinforzo dal Chelsea ed altri 2 acquisti Video : La #Fiorentina, come gia' anticipato qui su Blasting News nei giorni scorsi cliccate qui per leggere [Video] la notizia [Video], non fara' spese pazze a gennaio ma diversi movimenti oculati sì, sia in entrata che in uscita. Pioli: 'Difficile prendere dei titolari dalle altre squadre a gennaio, ci muoveremo su giocatori scontenti' A chi si riferiva Stefano Pioli con queste sue parole? All'allenatore della Fiorentina piace molto, dall'estate ...

Video Gol Everton-Chelsea 0-0 : Highlights e Tabellino - Premier League 23-12-2017 : Risultato Finale Everton-Chelsea 0-0, Cronaca e Video Gol, Premier League 23 Dicembre 2017. L’anticipo del sabato della 19^Giornata di Premier League si chiude con lo 0-0 tra Everton e Chelsea. Il pari non è di certo il risultato esatto, in quanto il Chelsea ha dominato in lungo e in largo, ma non ha trovato la via della rete. L’Everton conquista un buon punto anche grazie la giornata di grazia di Pickford che riesce a parare ...

Video/ Chelsea Atletico Madrid (1-1) : highlights e gol della partita (Champions League girone C) : Video Chelsea Atletico Madrid (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita per l'ultima giornata del gruppo C di Champions League. Blues agli ottavi!.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 10:02:00 GMT)

