Veneto Banca | auto contro la sede | è un invalido che perse 100mila euro

Con auto contro sede Veneto Banca : VENEZIA, 27 DIC - Un uomo di 59 anni, gravemente invalido in seguito ad un incidente sul lavoro e che ha perso circa 100 mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca , ha spinto oggi in retromarcia ...

Il commissariamento fast di Bene Banca e la telenovela di BPVi e Veneto Banca : dopo lo smemorato di Vicenza al senatore Gianni Girotto (non) ... : La stessa amnesia si è poi riscontrata nel corso dell'audizione di Vittorio Grilli, ex Ministro dell'Economia sino al 28.4.2013, al quale il senatore Girotto , rammentando dapprima la sentenza del ...

Veneto Banca : la Guardia di Finanza sequestra immobili per 59 milioni di euro : Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato 59 milioni di euro, tra immobili ed auto di lusso, a carico di 5 persone, a seguito dell' inchiesta romana su Veneto Banca. Il decreto del gip del Tribunale di Roma è stato emesso nei confronti di quattro imprenditori e del manager Pietro D'Aguì, ex amministratore delegato di Banca intermobiliare, indagato come "formale acquirente delle obbligazioni bond Tier 1 ...