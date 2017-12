Veneto Banca | auto contro la sede | è un invalido che perse 100mila euro

Perde 100mila euro - invalido con l'auto in retromarcia contro sede di Veneto Banca : Ha inserito la "retro" per l'esasperazione. Un uomo di 59 anni, che aveva perso circa 100mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, mercoledì mattina ha spinto in retromarcia la sua...

Il commissariamento fast di Bene Banca e la telenovela di BPVi e Veneto Banca : dopo lo smemorato di Vicenza al senatore Gianni Girotto (non) ... : La stessa amnesia si è poi riscontrata nel corso dell'audizione di Vittorio Grilli, ex Ministro dell'Economia sino al 28.4.2013, al quale il senatore Girotto, rammentando dapprima la sentenza del ...

La telenovela delle bugie di Maria Elena Boschi copre anche quelle di Bankitalia su BPVi - Veneto Banca e non solo : e intorno c'è odore di ... : Una settimana dopo la Banca aretina sarà commissariata dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan su proposta del governatore di Bankitalia Ignazio Visco sulla base delle gravi irregolarità emerse ...

Veneto Banca : la Guardia di Finanza sequestra immobili per 59 milioni di euro : Il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha sequestrato 59 milioni di euro, tra immobili ed auto di lusso, a carico di 5 persone, a seguito dell' inchiesta romana su Veneto Banca. Il decreto del gip del Tribunale di Roma è stato emesso nei confronti di quattro imprenditori e del manager Pietro D'Aguì, ex amministratore delegato di Banca intermobiliare, indagato come "formale acquirente delle obbligazioni bond Tier 1 ...

Visco : Renzi chiese di Etruria - non risposi «E da Boschi nessuna pressione»|Live Veneto Banca - sequestro da 59 milioni : Il governatore di Bankitalia: «Mi domandò perché Vicenza volesse prendersi Arezzo. Da Boschi nessuna pressione». Il segretario dem: «Grazie, conferma che noi ineccepibili». Salvini: «Riporteremo Bankitalia sotto controllo dello Stato»

