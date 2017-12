Vela : Sydney-Hobart - vittoria 'sub judice' : (ANSA) - HOBART (AUSTRALIA), 27 DIC - vittoria con primato per il supermaxi Wild Oats XI nella 73/a edizione della Sydney-Hobart, tradizionale regata che mette alla prova decine di equipaggi nelle ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Wild Oats XI la spunta nel finale e realizza il nuovo record! Ma c’è la protesta di Comanche… : finale entusiasmante alla Sydney-Hobart 2017. Wild Oats XI ha vinto superando Comanche proprio in dirittura d’arrivo, andando a prendersi la 73esima edizione della prestigiosa regata e realizzando il nuovo record di 1 giorno, 8 ore, 48 minuti e 50 secondi, battendo il precedente di quasi 6 ore. Per gli australiani si tratta della nona vittoria, ottenuta tre anni dopo l’ultima. Per l’imbarcazione australiana è un successo ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : è testa a testa tra Comanche e Wild Oats XI! : Sta volgendo al termine la Sydney-Hobart 2017, una gara dalla grande tradizione storica che si tiene ogni anno in Australia. Quando manca poco alla fine, la lotta per la vittoria vede un testa a testa tra due dei grandi favoriti della vigilia, ovvero Comanche e Wild Oats XI. Gli americani hanno condotto la regata sin dall’uscita dalla baia di Sydney, arrivando ad avere un vantaggio anche di 20 miglia nautiche sui rivali australiani, che ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i supermaxi fanno il vuoto - sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record… : Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017, i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. davanti a tutti c’è sempre Comanche, che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard. Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Black Jack esce per prima dalla baia ma Comanche è già in testa : È scattata questa notte alle 3 italiane la 73esima edizione della Sydney-Hobart, la prestigiosa regata velica che si tiene ogni anno Down Under. La gara ha preso il via in condizioni di vento leggero e onda corta, fattori che hanno favorito Black Jack, uno dei favoriti per la vittoria finale, che è uscito in testa dalla baia di Sydney, prendendo il comando. Il supermaxi australiano ha vinto il duello con Comanche. L’imbarcazione americana, ...

Vela - nuova sfida per Mascalzone Latino a Sydney : La stagione sportiva 2017 del team di Mascalzone Latino si chiude con la partecipazione alla Rolex Sydney Hobart, una regata mitica e unica che da anni mette a dura prova i migliori equipaggi. Come da ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Mascalzone Latino sarà l’unico equipaggio italiano al via : Si avvicina l’appuntamento con la Sydney-Hobart, una regata leggendaria, di grande tradizione, che si tiene ogni anno in Australia. Si tratta di un percorso di circa 628 miglia oceaniche, superando condizioni meteo e di mare molto avverse e difficili, dovendo navigare attraverso correnti oceaniche, soprattutto all’ingresso nello stretto della Tasmania. L’arrivo è quindi posto nella storica città portuale di Hobart, dopo circa ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : programma - orari e tv : Torna anche quest’anno l’appuntamento con la Sydney-Hobart, una delle regate veliche più difficili e affascinanti del mondo. Si tratterà della 73esima edizione di questo evento divenuto con gli anni un evento di fama internazionale. Dopo la partenza dal porto di Sydney, la flotta, composta da imbarcazioni di diversa lunghezza, peso e dimensioni, deve affrontare un percorso lungo 628 miglia nautiche, che si conclude nella storica ...