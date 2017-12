Vela | Sydney-Hobart 2017 | è testa a testa tra Comanche e Wild Oats XI!

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i supermaxi fanno il vuoto - sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record… : Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017 , i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. davanti a tutti c’è sempre Comanche , che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard. Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Black Jack esce per prima dalla baia ma Comanche è già in testa : È scattata questa notte alle 3 italiane la 73esima edizione della Sydney-Hobart, la prestigiosa regata velica che si tiene ogni anno Down Under. La gara ha preso il via in condizioni di vento leggero e onda corta, fattori che hanno favorito Black Jack, uno dei favoriti per la vittoria finale, che è uscito in testa dalla baia di Sydney, prendendo il comando. Il supermaxi australiano ha vinto il duello con Comanche. L’imbarcazione americana, ...