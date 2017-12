VATICANO Papa | se togliamo Gesù non c' è Natale | è un' altra festa | ma non è Natale

VATICANO - Luigi Bisignani contro Papa Francesco : 'In soffitta la messa di Natale. Che nostalgia degli altri pontefici' : ... che non solo deve fare i conti con le fronde sempre più agguerrite in Vaticano , ma anche con le dure critiche incassate per l'omelia in cui è tornato a predicare la politica delle porte spalancate ...

VATICANO - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

VATICANO - l'attacco a Papa Francesco da Diego Fusaro : 'La sua omelia per lo Ius soli ispirata da Soros' : All'attacco di Antonio Socci, che su Facebook ha puntato il dito contro 'l'ossessione politica' di Bergoglio, si è aggiunto il filosodo Diego Fusaro che accusa il Papa di continuare a fare propaganda ...

VATICANO - Comunità arabe : grazie Papa Francesco per il sostegno : Roma, 26 dic. (askanews) 'grazie a Papa Francesco'. Così affermano in una nota le Comunità del mondo arabo in Italia Co-mai, ed il 'Movimento Uniti per Unire' per l'appello del Pontefice in favore ...

VATICANO - L'appello del Papa per la Pace nel mondo : Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la Pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le ...

VATICANO - la benedizione di Natale di Papa Francesco : 'Per la Terrasanta due Stati e confini concordati' : Papa Francesco sceglie gli occhi dei bambini per ritrovare Gesù e il significato del Natale in tutti gli angoli del mondo teatro di sofferenza, dove 'soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale'. Nel messaggio di auguri che ...

VATICANO - Antonio Socci sull'omelia di Natale : 'Papa Francesco è ossessionato dai migranti' : Solo e sempre politica! Gli hanno ordinato di martellare su questo punto e lui da cinque anni bombarda quotidianamente'.

VATICANO Papa Francesco e il domino dei cardinali : dicasteri - ecco tutti i nuovi incarichi : Giorni di nomine e poltrone in Vaticano, distribuite da Papa Francesco . Insomma, non soltanto la politica si occupa della distribuzione del potere, ma anche la Santa Sede . E nell'infornata di nomine di cui dà conto La Stampa , il tema centrale è lo 'sviluppo umano integrale'. E così il Papa ...

Natale - VATICANO : per la messa del Papa riprese sperimentali in 8K : E’ in programma domani sera alle 21:30 la messa della Notte di Natale presieduta da Papa Francesco, nella Basilica di San Pietro: la celebrazione, prodotta da Vatican Media sotto l’egida della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, verrà diffusa in Mondovisione attraverso i consueti circuiti. Parallelamente sarà trasmessa live in chiaro via satellite anche nell’innovativo formato Ultra HD 4K grazie alla ...

VATICANO - Papa Francesco accerchiato. Il chierico : 'Siamo sfibrati - lo stanno mollando tutti' : Il vescovo 'venuto quasi dalla fine del mondo' è a capo della Chiesa da quasi 5 anni , ma la sua opera riformatrice si è impantanata: troppe fronde contro di lui, troppi passi in avanti e troppo ...

Papa Francesco sferza la Curia : in VATICANO traditori e complotti : Anche per questo 'è stata creata la Terza Sezione della Segreteria di Stato', che si occuperà dei nunzi apostolici, ossia gli ambasciatori della Santa Sede nel mondo. Dopo cardinali e prelati, il ...

Papa : "No al lavoro nero in VATICANO"(LaPresse) : Niente più lavoro nero o precario nella città del Vaticano. Questo l'auspicio di Papa Francesco nel suo discorso ai dipendenti laici dello Stato Pontifiio che accompagnati dai loro familiari si sono ...

Papa Paolo VI diventerà santo : il VATICANO "riconosce" il miracolo : BRESCIA - Il Vaticano ha esaminato e accolto il miracolo di Paolo VI, relativo alla nascita nel 2014 di Amanda, sopravvissuta per alcuni mesi dopo la rottura della placenta, che servirà per la...

VATICANO "approva" miracolo - papa Paolo VI diventerà santo : Il Vaticano ha accolto un miracolo di Paolo VI relativo alla nascita, nel 2014, di Amanda , nata nonostante una gravidanza fortemente a rischio. La madre della bambina, su consiglio di un'amica, aveva ...