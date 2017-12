Vasco Rossi all’ospedale Rizzoli di Bologna è il “Dottor Sorriso” per il Natale dei

Vasco Rossi e Gaetano Curreri all'ospedale Rizzoli di Bologna per i bimbi malati / VIDEO : "La scienza ha dimostrato che il sorriso fa bene quindi noi siamo felici di farlo e i bambini non aspettano altro - sottolinea Cirrone -. Spero che la presenza di queste due star sia di esempio per ...

Il 2017 nel nome di Vasco Rossi : ROMA, 26 DIC - Il 2017, ormai agli sgoccioli, si può ben dire che sia stato l'anno di Vasco Rossi. L'ennesimo anno di Vasco Rossi. Che in barba agli anni che passano, e a qualche guaio fisico, tira ...

Classifica Fimi del 22 dicembre con Maneskin new entry in top10 - Vasco Rossi e Jovanotti ancora leader : Le ultime rilevazioni prima della pausa natalizia ritraggono un podio della Classifica Fimi del 22 dicembre sostanzialmente invariato rispetto alla settimana precedente: Vasco Rossi, Jovanotti e il duo Mina-Celentano continuano a dominare la Classifica degli album più venduti in Italia. Secondo le rilevazioni della Federazione Industria Musicale Italiana, negli ultimi sette giorni Vasco Modena Park, il cofanetto di Vasco Rossi dedicato ...

Vasco Rossi sarà cittadino onorario di Modena : Si svolgerà mercoledì 17 gennaio il Consiglio comunale straordinario durante il quale a Vasco Rossi verrà conferita la cittadinanza onoraria di Modena. E...

Vasco Rossi cittadino onorario di Modena nel 2018 : i dettagli della cerimonia : Vasco Rossi cittadino onorario di Modena. Questo è il nuovo riconoscimento per il rocker di Zocca, che il 17 gennaio sarà presente presso l'AEM di Via Sigonio per la cerimonia, aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi. A riferirlo è Ansa, che riporta anche la data nella quale Vasco Rossi diventerà cittadino onorario di Modena. Questo il pRossimo passo dell'artista, che ha appena annunciato un tour negli stadi e per il quale sono già ...

Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi “troppo alti”? La protesta dei fan invoca l’intervento del Blasco : L'apertura al pubblico delle prevendite di VascoNonStop Live 2018 non ha portato con sé solo grandi entusiasmi: c'è una parte del pubblico che non ha affatto gradito i Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi la pRossima estate. Troppo cari, a detta di molti, visto che in prevendita generale, per alcuni stadi come l'Olimpico di Roma, il prezzo del settore Prato è arrivato a quasi 100€, mentre la Tribuna centrale li supera ...

Vasco Rossi primo in classifica Fimi con Modena Park spodesta Jovanotti - Ed Sheeran re dei singoli : Vasco Rossi primo in classifica Fimi con Vasco Modena Park spodesta il collega Jovanotti dalla guida della top10 degli album più venduti in Italia. Il cofanetto distribuito da Universal Music che celebra il concerto dei record dello scorso primo luglio, con cui il Blasco ha celebrato 40 anni di carriera, ha debuttato direttamente al primo posto in Fimi, come certificato dalle rilevazioni di GfK Retail and Technology Italia dall'8 al 14 ...

Vasco Rossi tour 2018 : date e prezzi : Vasco Rossi tour 2018 : date e prezzi Sono iniziate le prevendite per gli iscritti al fan club del rocker di Zocca: ecco le news e i prezzi sui concerti di Vasco Rossi del 2018. Vasco Rossi, parla il ...

Vasco ROSSI/ Vendita biglietti tour 2018 : lunghe file su Vivaticket ma nessuna lamentela : VASCO ROSSI, parte oggi la Vendita dei biglietti del "VASCONoStoptour 2018": i prezzi dei ticket del tour e l'annuncio contro il bagarinaggio del Komandante.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Al via la prevendita dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi nel 2018 : prezzi e modalità d’acquisto : Dopo quella esclusiva riservata al fan club, parte la prevendita dei biglietti per Vasco Rossi in concerto negli stadi nell'estate 2018 in esclusiva su Vivaticket.it. A partire dalle ore 13.00 di giovedì 14 dicembre sono in vendita i biglietti per le date dei cinque stadi interessati dal VascoNonStop Live 2018: dopo la "tempesta perfetta" di Modena Park lo scorso luglio, celebrata con l'omonimo film nelle sale e il cofanetto celebrativo con ...

Vasco Rossi concerti a Messina 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio San Filippo di Messina per un concerto del suo Non Stop Live Tour il 21 giugno 2018. Il Kom sarà anche a Padova, Torino, Roma e Bari. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Messina, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Messina 2018: come arrivare, parcheggi e altre info come arrivare IN AUTO Lo stadio è raggiungibile essenzialmente con ...

Vasco Rossi concerti a Bari 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio San Nicola di Bari per due concerti del suo Non Stop Live Tour il 16 e 17 giugno 2018. Il Kom sarà anche a Padova, Torino, Roma e Messina. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Bari, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Bari 2018: come arrivare come arrivare IN AUTO Dall’autostrada: Arrivando a Bari dalla A14 prendere ...

Vasco Rossi concerti a Roma 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio Olimpico di Roma per due concerti del suo Non Stop Live Tour l’11 e 12 giugno 2018. Il Kom sarà anche a Padova, Torino, Bari e Messina. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Roma, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Roma 2018: come arrivare come arrivare IN AUTO Da Milano, Firenze, Bologna (Autostrada A1): uscire sul ...

Vasco Rossi concerti a Torino 2018 : come arrivare - parcheggi - info utili : Vasco Rossi farà tappa allo Stadio Olimpico di Torino per due concerti del suo Non Stop Live Tour il 1 e il 2 giugno 2018. Il Kom sarà poi a Padova, Roma, Bari e Messina. Ecco di seguito le maggiori informazioni su come arrivare a Torino, parcheggi, info utili. SCOPRI come ACQUISTARE IL BIGLIETTO Vasco Rossi concerti a Torino 2018: come arrivare come arrivare IN AUTO Lasciare l’auto al parcheggio Caio Mario e prendere la ...