Valeria Marini su Vittorio Cecchi Gori | ‘Dovevamo passare il Natale insieme’

Vittorio Cecchi Gori - Valeria Marini : Non mi rispondeva al telefono : Sono ancora molto legati, Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori. La showgirl e l'ex produttore sono stati una coppia per quasi sei anni. Poi la vita li ha allontanati l'uno dall'altra, ma l'affetto rimane. Soprattutto nel momento in cui l'ex presidente della Fiorentina è entrato all'ospedale Gemelli di Roma in gravi condizioni: il coma, la paura e ora la rianimazione. La Marini l'ha scoperto perché avrebbero ...

SOLITI IGNOTI SPECIALE TELETHON/ Ospiti e diretta : Valeria Marini pronta ad animare la serata : SOLITI IGNOTI SPECIALE TELETHON: Amadeus conduce una puntata SPECIALE del suo programma che conclude la lunga maratona che la Rai dedica ogni anno alla ricerca di TELETHON.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:21:00 GMT)

Valeria Marini/ Video - la visita ai bambini del "Gaslini" di Genova (I Soliti Ignoti - Speciale Telethon) : Valeria Marini protagonista presso l’Ospedale Gaslini di Genova, dove ha fatto visita ai piccoli pazienti. Torna questa sera ancora all'insegna della beneficenza ospite a I Soliti Ignoti(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:47:00 GMT)

Valeria Marini e Jeremias Rodriguez/ Flirt in corso? Complicità sospetta a Casa Signorini! : Valeria Marini e Jeremias Rodriguez, Flirt in corso tra la showgirl e il fratello di Belen? Spunta una Complicità sospetta a Casa Signorini e Alfonso li stuzzica!(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:10:00 GMT)

Jeremias Rodriguez e Valeria Marini complici : lo scoop di Signorini : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che hanno appena visto Luca Onestini e Raffaello Tonon papabili concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Le ultime novità ci svelano che tra Jeremias Rodriguez e Valeria Marini sarebbe nata una fortissima complicità. News Gossip: Jeremias Rodriguez e Valeria Marini, complicità sospetta Le novità di gossip svelano che Jeremias Rodriguez è tornato a far parlare di sé, dopo l'uscita dalla ...

Le spose di Costantino dall'8 gennaio su Rai2 : "Valeria Marini - Paola Ferrari - Elisabetta Canalis - Eleonora Giorgi in insolite lune di miele" : Valeria Marini, Paola Ferrari, Eleonora Giorgi ed Elisabetta Canalis: sono "tutte donne alfa, orgogliose e prepotenti" le partner scelte da Costantino della Gherardesca per il nuovo programma Le spose di Costantino, al via lunedì 8 gennaio per quattro prime serate su Rai2. Con ognuna delle spose Costantino partirà per mete insolite come la Georgia, il Ghana, la Giamaica e l'Uganda, dove vivranno la vita di una coppia locale, immergendosi ...

Molestie - Valeria Marini : "Assurdo ricordarsi degli abusi improvvisamente" : Valeria Marini, intervistata da Il Giorno, parla dei casi di Molestie che sono venuti alla luce negli ultimi mesi anche in Italia. La showgirl non ha nascosto le sue perplessità sulle denunce effettuate anni dopo aver subito l'abuso Trovo giusto che quando uno o una subisce una molestia lo denunci, ma non dieci o quindici anni dopo. Trovo assurdo queste persone che improvvisamente si ricordano di essere state molestate E prosegue Chi si ...