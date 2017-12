: #Vacca e Sarno futuro lontano da Foggia per entrambi #Vacca #e #Sarno: #futuro #lontano #da #Foggia #per ... - zazoomblog : #Vacca e Sarno futuro lontano da Foggia per entrambi #Vacca #e #Sarno: #futuro #lontano #da #Foggia #per ... - arbo93 : Vacca e Sarno: futuro lontano da Foggia per entrambi? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Da pedine fondamentali a possibili partenti. Il calcio, si sa, può essere strano, ma sicuramente al termine della passata stagione che ha riportato i Satanelli in #Serie B dopo diciannove anni di attesa dominando il girone C di Lega Pro, non molti tifosini avrebbero mai pensato che Antonio Juniore Vincenzoavrebbero potuto salutare i colori rossoneri gia' nel corso dell'attuale campionato. SituazionePer quanto riguarda Antonio Juniorla situazione sembra essere ormai chiara e delineata: dopo il mancato accordo per il rinnovo con il #Calcio e la decisione da parte della societa' rossonera di mandarlo in tribuna nella partita contro la Salernitana VIDEO vinta 3-0 dai Satanelli all'Arechi, il contratto del calciatore con la squadra rossonera scadra' il prossimo 30 giugno 2018, cosa che gli permetterebbe di poter firmare per qualsiasi altra squadra ...