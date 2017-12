Usa | professoressa ha rapporti sessuali con un alunno | arriva la condanna

: Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero - MISTERO_MISTERI : Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero - MISTERO_MISTERI : Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero - MISTERO_MISTERI : Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero - MISTERO_MISTERI : Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero - MISTERO_MISTERI : Usa, professoressa fa sesso con uno studente minorenne ... - Il Messaggero -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Una #di matematica di un liceo dell'Illinois, 41enne e madre di cinque figli è statata a dieci anni di reclusione per avere avutocon uno studente minorenne. Sarah L. Myer era talmente invaghita del ragazzo da accettare di rischiare uno scandalo VIDEO, che l'ha portata a perdere il posto di lavoro e finire dietro le sbarre, in quanto l'eta' del consenso nello Stato americano dell'Illinois è fissata a 18 anni: infatti, averecon un minore anche se questo è consenziente è sempre illegale e l'atto è equiparato ad una violeza sessuale. La relazione con lo studente I guai per l'insegnante sono iniziati quando il ragazzo ha raccontato di avere avuto una relazione con lache si è protratta per un periodo di sei mesi, dal novembre 2016 ad aprile 2017. La donna posta davanti a prove schiaccianti non ha potuto fare ...