Uomini e donne Anticipazioni | la fine dell' anno cambierà le cose per Gemma e Giorgio?

Uomini e donne - Tina Cipollari attacca Gemma : la Dama ora è nei guai? : Intervistata da 'Vero', settimanale italiano di gossip, Tina Cipollari ne ha approfittato per dire la sua su Gemma Galgani. Ha così attaccato la sua rivale accusandola di aver soltanto preso in giro i cavalieri che le si sono presentati in questi lunghi mesi! E' stata un'intervista al vetriolo dalla quale sono emersi dei dettagli piccanti e curiosi. Intanto gira voce che l'esperienza della Dama Torinese a Uomini e donne stia per giungere ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : "La cosa migliore è perdersi" - parola di Mario Serpa (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico 27 dicembre: Paolo Crivellin pronto alla scelta, chi sarà il nuovo tronista che prenderà quindi il suo posto?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:28:00 GMT)

NOEMI CECCACCI E MAURO D'ANGELO / Foto - crisi superata per i due ex corteggiatori di Uomini e donne? : NOEMI CECCACCI e MAURO D'ANGELO appaiono nuovamente felici insieme in una Foto su Instagram. crisi superata tra i due ex corteggiatori di Uomini e donne?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Pensioni - le novità del 2018Parità tra Uomini e donne Ape sociale più facile. Cosa cambia : Ecco tutte le novità previste per il 2018 per quanto riguarda le Pensioni. Innanzitutto, con il nuovo anno anche le donne che lavorano nel settore privato e quelle autonome andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi, come gli uomini Segui su affaritaliani.it

NICOLA PANICO / L'ex di Sara Affi Fella è fidanzato? "Ho tutto il diritto di rifarmi una vita"(Uomini e donne) : NICOLA PANICO è di nuovo fidanzato? L'ex di Sara Affi Fella è stato sorpreso nel suo paese in compagnia di un'altra ragazza e si è poi espresso su Instagram...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme a Natale? Tina ha un regalo "speciale" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : la scelta di Paolo Crivellin e il nuovo tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico 27 dicembre: Paolo Crivellin pronto alla scelta, chi sarà il nuovo tronista che prenderà quindi il suo posto?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : la scelta di Paolo Crivellin è vicina : Chi sarà la scelta di Paolo Crivellin di Uomini e Donne? Il percorso del tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin, è iniziato lo scorso settembre. Il Trono Classico era composto da Mattia Marciano e Sabrina Ghio, invece per il Trono Gay c’era Alex Migliorini. Tutti e tre hanno fatto le loro scelte e l’ex […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Paolo Crivellin è vicina proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne / La riflessione di Gemma Galgani commuove i fan! (Trono Over) : Le registrazioni di Uomini e Donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:35:00 GMT)

Uomini e Donne - la gaffe di Ester Glam : i follower non perdonano : La foto di Ester Glam di Uomini e Donne Abbiamo conosciuto Ester Glam in quanto ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, attuale tronista di Uomini e Donne. La modella era tra le preferite del torinese, le cose tra loro sembravano andare bene, eppure lei ha deciso di abbandonare il programma. La romana non era più interessata e […] L'articolo Uomini e Donne, la gaffe di Ester Glam: i follower non perdonano proviene da Gossip e Tv.

SONIA LORENZINI E EMANUELE MAUTI SI SONO LASCIATI/ Uomini e donne - i fan tristi sui social : "Siete speciali" : SONIA LORENZINI ed EMANUELE MAUTI si SONO LASCIATI: è finitra per la coppia nata a Uomini e donne. Su Instagram: “Una sconfitta”. Le ultime notizie sull'ex tronista e il pallanuotista(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:22:00 GMT)

Uomini E DONNE / Alex Migliorini e Alessandro D'Amico nella bufera : la foto criticata dal web (Trono Classico) : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia e Emanuele si sono lasciati : È finita la storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, i due hanno deciso di comunicarlo di persona ai loro fan.Erano infatti settimane che si parlava di una presunta rottura, ma fino a oggi non erano arrivate né smentite né conferme ufficiali. Ora, a distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio. Il primo è stato Emanuele Mauti che attraverso il suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio. L'ex ...