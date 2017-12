Uomini e Donne Anticipazioni | La cosa migliore è perdersi | parola di Mario

NOEMI CECCACCI E MAURO D'ANGELO / Foto - crisi superata per i due ex corteggiatori di Uomini e donne? : NOEMI CECCACCI e MAURO D'ANGELO appaiono nuovamente felici insieme in una Foto su Instagram. crisi superata tra i due ex corteggiatori di Uomini e donne?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Pensioni - le novità del 2018Parità tra Uomini e donne Ape sociale più facile. Cosa cambia : Ecco tutte le novità previste per il 2018 per quanto riguarda le Pensioni. Innanzitutto, con il nuovo anno anche le donne che lavorano nel settore privato e quelle autonome andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi, come gli uomini Segui su affaritaliani.it

NICOLA PANICO / L'ex di Sara Affi Fella è fidanzato? "Ho tutto il diritto di rifarmi una vita"(Uomini e donne) : NICOLA PANICO è di nuovo fidanzato? L'ex di Sara Affi Fella è stato sorpreso nel suo paese in compagnia di un'altra ragazza e si è poi espresso su Instagram...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme a Natale? Tina ha un regalo "speciale" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : la scelta di Paolo Crivellin e il nuovo tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico 27 dicembre: Paolo Crivellin pronto alla scelta, chi sarà il nuovo tronista che prenderà quindi il suo posto?(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : la scelta di Paolo Crivellin è vicina : Chi sarà la scelta di Paolo Crivellin di Uomini e Donne? Il percorso del tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin, è iniziato lo scorso settembre. Il Trono Classico era composto da Mattia Marciano e Sabrina Ghio, invece per il Trono Gay c’era Alex Migliorini. Tutti e tre hanno fatto le loro scelte e l’ex […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Paolo Crivellin è vicina proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne / La riflessione di Gemma Galgani commuove i fan! (Trono Over) : Le registrazioni di Uomini e Donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 22:35:00 GMT)

Uomini e Donne - la gaffe di Ester Glam : i follower non perdonano : La foto di Ester Glam di Uomini e Donne Abbiamo conosciuto Ester Glam in quanto ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, attuale tronista di Uomini e Donne. La modella era tra le preferite del torinese, le cose tra loro sembravano andare bene, eppure lei ha deciso di abbandonare il programma. La romana non era più interessata e […] L'articolo Uomini e Donne, la gaffe di Ester Glam: i follower non perdonano proviene da Gossip e Tv.

SONIA LORENZINI E EMANUELE MAUTI SI SONO LASCIATI/ Uomini e donne - i fan tristi sui social : "Siete speciali" : SONIA LORENZINI ed EMANUELE MAUTI si SONO LASCIATI: è finitra per la coppia nata a Uomini e donne. Su Instagram: “Una sconfitta”. Le ultime notizie sull'ex tronista e il pallanuotista(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:22:00 GMT)

Uomini E DONNE / Alex Migliorini e Alessandro D'Amico nella bufera : la foto criticata dal web (Trono Classico) : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 19:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Sonia e Emanuele si sono lasciati : È finita la storia d'amore tra Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti, i due hanno deciso di comunicarlo di persona ai loro fan.Erano infatti settimane che si parlava di una presunta rottura, ma fino a oggi non erano arrivate né smentite né conferme ufficiali. Ora, a distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio. Il primo è stato Emanuele Mauti che attraverso il suo profilo Instagram ha scritto un lungo messaggio. L'ex ...

Uomini e donne - Sonia ed Emanuele si sono lasciati : lo sfogo sui social : Amore al capolinea per Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. La coppia nata negli studi di Uomini e donne si è detta addio dopo 11 mesi...

Uomini e Donne news - Nicole mette le scarpe al cagnolino : è polemica : Nicole Mazzocato criticata sui social per aver messo le scarpe al cane: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde così Non succede di rado che le persone più seguite sui social vengano prese di mira per aver detto o fatto qualcosa di poco gradito agli utenti. Questa volta, per esempio, è toccato a Nicole Mazzocato, […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicole mette le scarpe al cagnolino: è polemica proviene da Gossip e Tv.