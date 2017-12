UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 28 dicembre 2017

: @gual89 @SimonettaIzzo lei sta dando la piu' grande dimostrazione dell'essere una vera diva : Se ne fotte delle critiche e vive la sua vita. - ceranto : @gual89 @SimonettaIzzo lei sta dando la piu' grande dimostrazione dell'essere una vera diva : Se ne fotte delle critiche e vive la sua vita. - nigvtchanges : RT @london_girl93: Passano gli anni, ma Leonardo DiCaprio in Titanic resta UNA RAGIONE DI VITA #Titanic - gdrsrebekah : RT @hikarugdr: wow ragazzi una vita senza stress è proprio bella - FabFaberrimo : In verità ti dico che si deve adottare SOLO se quel cane potrà fare la vita che merita, quindi SOLO se chi adotta r… - emejota13422 : RT @Anima_Libera71: Un giorno, magari ci spiegheranno il significato di certi incontri, il motivo che fa scontrare la vita di due persone,… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)395 della telenovela Una, in onda28: Cayetana legge la lettera scritta da Guadalupe a Manuela, che le è stata data da Ursula. Teresa fa scrivere sul giornale un’intervista nella quale se la prende con Mauro per l’ingiusta condanna di Cayetana. Felipe conduce Huertas in un appartamentino che ha affittato per poter stare insieme con lei, ma Lolita sospetta dei due… Pablo tenta di uscire per andare dalla sua cavalla in fin di, ma tra lui e Guadalupe scoppia un litigio per strada. Nel frattempo Rosina, insieme a Liberto, acquista la casa nuova. La domanda di indulto di Cayetana non viene accolta e così il patibolo viene fissato per il giorno dopo. Come ultimo sberleffo, Ursula fa leggere a Cayetana i resoconti degli appuntamenti di Teresa con il dottor Galvan, rivelandole in questo modo la vera identità di ...