Una tigre maltrattata in Thailandia per i selfie con i turisti

Gatta nata prematura combatte per sopravvivere e un mese dopo sembra Una tigre : dopo tre settimane, i suoi occhi si sono aperti e ha potuto vedere il mondo per la prima volta. Le sue orecchie si sono animate e ha iniziato a fare le prime fusa. 'Le sue prime fusa mi hanno sciolto ...

Circo con gli animali : Una tigre addenta e non molla la mano di un anziano : Un uomo anziano cinese che ha cercato di nutrire una tigre potrebbe perdere la mano dopo averla fatta passare attraverso le sbarre della gabbia. La bestia feroce era in attesa di essere portata nel Circo prima di un'esibizione quando i locali, incuriositi, hanno deciso di dare un'occhiata più da vicino. Una tigre addenta la mano di un uomo Armato di piccoli pezzi di carne l'uomo, che non è stato nominato nei rapporti editoriali locali, si è ...

Russia - guardiana dello zoo aggredita da Una tigre : si salva : Una donna è stata aggredita da una tigre siberiana allo zoo di Kaliningrad, in Russia, sotto gli occhi attoniti e terrorizzati di centinaia di visitatori.La donna, impiegata allo zoo, stava portando il cibo all'animale quando l'enorme felino si è scagliato contro di lei, abbattendola a terra. I visitatori presenti hanno subito tentato di salvarla, gettando contro la tigre - un maschio di 15 anni di nome Taifun - pietre e sassi e ...

Vede Una 'tigre' in strada e chiama il 112 - ma era un peluche : Episodio curioso quello avvenuto ieri nel quartiere Isolotto di Firenze dove un automobilista ha notato sul ciglio della strada quella che, a prima vista, sembrava la sagoma di una tigre. L'uomo stava percorrendo il sottopasso tra via...