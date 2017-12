: RT @chryduca: Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 - MariaAversano1 : RT @chryduca: Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 - Dghinelli : Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 - OBonomi : Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 - chryduca : Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 - parlamentoin : #beppegrillo #m5s Una stangata da 952 euro a famiglia da gennaio 2018 -

Leggi la notizia su beppegrillo

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Dalle bollette della luce ai pedaggi autostradali. Passando per assicurazioni, servizi bancari, prodotti per la casa e spese scolastiche. Con il nuovo anno arriva anche la consuetadi prezzi e tariffe che toccherà quota +952annui per unamedia. "Mentre, secondo le ultime stime Istat, cresce il rischio povertà o esclusione sociale - sottolinea in una nota Elio Lannutti di Adusbef - con la popolazione esposta a rischio pari a 18.136.663 individui, superiore di 5.255.000 unità rispetto al target UE previsto, una disuguaglianza dei redditi maggiore rispetto alla media dei Paesipei, si profilano ulteriori salassi per le tasche dei cittadini dal 1, stimati da Adusbef in 952". "Dalle bollette della luce, destinate ad aumentare - come segnalato al Governo e dall’Autorità per l’energia - per 22 milioni di famiglie dal 1, ...