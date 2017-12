Una partita che vale molto più del risultato

Inter - Spalletti : 'Il derby non è mai Una partita qualunque' : MILANO - 'È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque' , lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti , alla Rai, ...

Inghilterra - Una partita e due esoneri : Sheffield-Middlesbrough da record : LONDRA - Tecnici che perdono il lavoro dopo la stessa partita. La Championship, la seconda serie inglese, ha portato in dono in anticipo il carbone a Garry Monk e Carlos Carvalhal, fino a qualche ora ...

Coppa Italia - Inzaghi : 'Sarà Una partita difficile - la Fiorentina è un'ottima squadra' : ROMA - 'Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la ...

Real Madrid-Barcellona : non solo Una partita - ma una sfida tra due mondi : E non tanto per un fatto sportivo quanto perché la diversità culturale e sociale tra Madrid e Barcellona prende ora una decisa valenza politica. La gara si gioca infatti a pochissimi giorni di ...

Una zampata di Babacar regala tre punti alla Fiorentina - brutta partita contro il Cagliari ma successo prezioso per la zona Europa : 1/16 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Roma - studente di 22 anni muore durante Una partita di calcetto : Disperazione e sgomento a Roma tra gli amici e i conoscenti di Giammarco Galliccioli, studente universitario di 22 anni morto ieri sera mentre giocava a calcetto con gli amici. Come...

Champions League sulla Rai dal 2018 - Una partita in chiaro il mercoledì : ... diretta tv e streaming gratis su RaiPlay Roma-Torino Coppa Italia: dove vedere il match in diretta TV e live streaming gratis oggi 20 dicembre Mondiali 2018 in tv, esclusiva a Mediaset. Le partite ...

Una partita non giocata. Che sia stimolo per il futuro : Fa bene mister Alessandro Marzio a non essere soddisfatto dello 0-0 ottenuto dalla Varesina, perché contro un Varese piuttosto in difficoltà era lecito aspettarsi qualcosa di più. Soprattutto alla ...

Razzi verso la tribUna degli avversari nel derby di Cracovia : arbitro costretto a sospendere la partita : A Cracovia si è giocato il derby tra il Klub Sportowy Cracovia e il Wisla Cracovia. Il match è stato vinto 4-1 dal Wisla, ma purtroppo la partita non si è giocata solo in campo. Al 54esimo minuto, sul risultato di 3 a 0, l’arbitro è stato costretto a sospendere il match perché gli ultrà del KS Cracovia hanno iniziato a lanciare dei Razzi verso la tribuna occupata dai tifosi avversari. Fortunatamente la situazione è tornata alla calma dopo ...

Crotone-Chievo 1-0 - Zenga : “Grande partita contro squadra esperta”. Maran : “Questa è Una brutta sconfitta” : Crotone-Chievo 1-0, Zenga: “Grande partita contro squadra esperta”. Maran: “Questa è una brutta sconfitta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone-Chievo 1-0, Maran- Il Crotone batte il Chievo per 1 a 0 e rilancia le proprie speranze in chiave salvezza. Ottima gara da parte dei calabresi che hanno sofferto solo nel finale. Al termine ...

Gianluca Vichi - millenial di Renzi pesta l'arbitro durante Una partita. Imbarazzo Pd : PESARO Matteo Renzi lo aveva scelto tra i 20 millenials da inserire nella Direzione nazionale Pd. Ma da sabato scorso il 21enne Gianluca Vichi è diventato motivo di grande Imbarazzo per il segretario ...

Udinese - Oddo : "Prima o poi l'Inter perderà Una partita..." : ...